Петербургским рыбакам на два месяца запретят ловить рыбу

На водоемах Петербурга и Ленинградской области начинают вступать в силу осенние запреты. Рыбакам придется отложить свои снасти на два месяца, а в некоторых случаях и до начала ледостава — периода, когда реки начинают покрываться ледяным покровом.

С 1 октября по 15 ноября запрещено рыболовство в Небе с использованием спиннинга — от места впадения реки Мга до поселка Марьино, а до 30 ноября — от устья вверх по течению до поселка Рыбацкое. В аналогичный период запрещено ловить рыбу в реке Луга от поселка лесобиржа до поселка Толмачево и в реке Свирь от Свирь от устья до 500-метровой запретной зоны Нижне-Свирской ГЭС — с использованием спиннинга.

Кроме того, в осенний период необходимо ознакомиться с перечнем запрещенной для отлова рыбы — например, нельзя добывать кумжу и другие виды лососевых. Нарушителей правил ждут штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей и конфискация судна, в особых случаях рыбаков могут привлечь к уголовной ответственности. Ознакомиться с полным перечнем водоемов Северо-Западного Федерального округа, в которых запрещена ловля рыбы, можно здесь.