Действия новой части шутера Call of Duty развернутся на Банковском мосту в Петербурге. Но без грифонов

В новой части компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare, шутера от первого лица, действия развернутся в том числе и в Петербурге. Для локации предстоящей премьеры создатели выбрали Банковский мост. Но без грифонов.

В локации, показанной в сюжетном трейлере предстоящей игры Call of Duty: Modern Warfare, задействован Банковский мост — от него открывается вид на Казанский собор и Спас-на-Крови. Но вот грифонов, которые украшают переправу, создатели заменили на менее мифических существ — львов с шарами, которых можно встретить на Дворцовой пристани.

Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. 25 апреля пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. 15 мая на переправу установили первых два грифона, а официальное открытие обновленного Банковского моста состоялось 19 июня.

Уже через месяц с ограждения Банковского моста, соединяющего два берега канала Грибоедова, начали пропадать декоративные украшения в виде позолоченных шариков. Как полагают эксперты, для того, чтобы снять декор, поработать «голыми руками» не получится — они посажены на шуруп и зафиксированы с помощью клея.