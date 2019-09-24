Музыка, вокал и мантры: в «Планетарии №1» пройдет медитативно-звуковая вечеринка The Dome

27 сентября пространство «Планетария №1» станет проводником космической энергии — с помощью музыки, вокала и мантр. Медитативно-звуковая вечеринка The Dome соединит в себе вибрацию вселенной и визуальную графику — на проекционном «небосклоне» купола.

Старт медитативно-звуковому «путешествию» даст удар в гонг с последующей гонг-медитацией от Александра Онищенко — инструктора кундалини йоги школы Йоги Бхаджана. Инструмент, способный исцелить нервную систему, создает ощущение расслабления во время прослушивания, освобождает от потока мыслей и стимулирует организм на более высокий уровень функционирования.

Музыкальный медитативный перформанс Aura Ra исполнит древние сакральные тексты на языках Санскрит и Пали — под дуэт гитары и электронных ритмов. Помогут настроиться на медитацию звуки гонга и специальные видеопроекции. Выступят и петербуржцы — коллектив Samskara Project, исполняющий авторские аранжировки мантр под звуки ханг драма, электроники и гитары. Специальным гостем лайва станет фингерстайл-гитарист Андрей Аксенов.

Ксения Жорова, практик медитации випассана с 2011 года, проведет мастер-класс по технике «проживание» — такая медитация помогает принять и осознать страхи, освободиться от болезненных переживаний. В лайн-апе также пройдет выступление коллектива Samskara Project, sound healing от ClayAge music и практики от Анны Сияши.

Медитативно-звуковая вечеринка The Dome пройдет в пространстве «Планетария №1» на набережной Обводного канала, 74 Ц 27 сентября. Подробную программу и билеты можно посмотреть здесь.