Вокруг острова «Новая Голландия» высадят новые деревья. Они уже приехали на новое «место жительства» — в ночь на вторник, 24 сентября, грузовики выгружали саженцы на набережную вдоль острова. Год назад на их отсутствие обратил внимание главный синоптик Петербурга Александр Колесов — старые и больные клены были спилены «под корень».

«Думал, хоть внутренние деревья не тронут, но... Этому торчащему стволу точно больше 50 лет. Смотреть, конечно, на ансамбль будет красиво после ремонта, но деревьев тут нет. Наверное, посадят липы, как это сделали за углом, на Адмиралтейском канале. Но, скорее всего, надо настраиваться, что и дальнюю часть спилят», — написал Колесов в своем Facebook в мае 2018 года, когда вокруг Новой Голландии началась вырубка деревьев.

Здесь и далее фото: из Facebook Александра Колесова

В администрации острова работы объяснили тем, что деревья стали «старыми и больными», поэтому на их место должны прийти новые крупномеры. «А тем временем несколько десятков здоровых крупномеров уже ждут своего часа в европейских питомниках для транспортировки и пересадки на наши берега. Так что беспокоиться не стоит. Новая Голландия всегда будет утопать в зелени больших деревьев», — сообщили тогда в в Facebook острова.

Здесь и далее фото: из Facebook Новой Голландии

Напомним, ранее Новая Голландия запустила свою радиостанцию. На ее волнах будут транслировать интервью с музыкантами, лайв диджей-сеты и подкасты — ежедневно с 12:00 до 22:00. 20 июня на Новую Голландию приползли гигантские улитки. По всему острову появились розовые скульптуры моллюсков — они «ползут» даже по стенам зданий. А прямо на понтоне для уточек родилось на свет новое поколение утят.

Ранее в районе Новой Голландии появились первые двусторонние таблички — на мостах Круштейна. Автор идеи — петербургский художник-керамист Юрий Осинин, который с 2015 года меняет старые эмалевые указатели на новые, из керамики. А по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира.

Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».