В парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера на Зверинской сбили историческую плитку

Вчера, 23 сентября, в парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера на Зверинской улице, 18 начались работы по демонтажу исторической плитки. Однако, как сообщили жильцы, с ними данное решение не обсуждали — в частности, председатель совета дома «отказался комментировать и давать ответ, сколько будет уничтожено».

О происходящем в парадной дома Эрлиха-Эттингера рассказала его жительница Елизавета Попивчак. По ее словам, работы по демонтажу плитки согласованы с ЖКХ, но проводятся за счет жильцом. Избавляться от исторической плитки в здании 1910 года постройки начали в понедельник. Планируется заменить не только плитку, но и деревянные окна с витражами-гербами — на стеклопакеты.

«Председатель совета дома отказался комментировать и давать мне ответ сколько будет уничтожено. Хотелось бы спасти остальное, боюсь, что до моего возвращения собьют всю плитку», — рассказала «Собака.ru» Елизавета, отметив, что в настоящий момент находится в отъезде.

Общего собрания жильцов, по ее словам, также не проводилось — однако подписи на согласие проведения подобного ремонта были собраны.«Мне сказали о том, что были собраны подписи, но лично я ничего не подписывала и понятия не имею, о чем речь. Собрания по этому поводу точно не было», — добавила Попивчак.