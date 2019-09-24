В парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера на Зверинской сбили историческую плитку
Вчера, 23 сентября, в парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера на Зверинской улице, 18 начались работы по демонтажу исторической плитки. Однако, как сообщили жильцы, с ними данное решение не обсуждали — в частности, председатель совета дома «отказался комментировать и давать ответ, сколько будет уничтожено».
О происходящем в парадной дома Эрлиха-Эттингера рассказала его жительница Елизавета Попивчак. По ее словам, работы по демонтажу плитки согласованы с ЖКХ, но проводятся за счет жильцом. Избавляться от исторической плитки в здании 1910 года постройки начали в понедельник. Планируется заменить не только плитку, но и деревянные окна с витражами-гербами — на стеклопакеты.
«Председатель совета дома отказался комментировать и давать мне ответ сколько будет уничтожено. Хотелось бы спасти остальное, боюсь, что до моего возвращения собьют всю плитку», — рассказала «Собака.ru» Елизавета, отметив, что в настоящий момент находится в отъезде.
Общего собрания жильцов, по ее словам, также не проводилось — однако подписи на согласие проведения подобного ремонта были собраны.«Мне сказали о том, что были собраны подписи, но лично я ничего не подписывала и понятия не имею, о чем речь. Собрания по этому поводу точно не было», — добавила Попивчак.
Здание доходного дома Эрлиха-Эттингера не является памятником архитектуры и культуры и не охраняется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. По мнению сити-блогера и краеведа ячейки «ГЭНГЪ» Ксении Сидориной, первое, что можно сделать сейчас – провести опрос среди жителей здания.
Ксения Сидорина
Специально для «Собака.ru»:
Сегодня исторические интерьеры в домах без юридического охранного статуса уничтожаются запросто. Как в этом случае – жители решили провести ремонт за свой счет. Что можно сделать? Проверить соблюдение процедуры – действительно ли 67% собственников в доме согласны с идей уничтожения уникальных витражей? Сомневаюсь.
Собственный доходный дом архитекторов Эрлиха и Эттингера был построен в 1910 году по проекту Александра Эрлиха в стиле модерн. Отличительной чертой здания является парадный вход — на каждом этаже располагается дополнительная площадка, огороженая решеткой. В окнах парадной сохранились рифленые стекла с витражами с изображением гербов.
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