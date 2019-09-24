Из окна четвертого этажа дома в Калининском районе выбросили щенка питбуля — у него сломана лапа и травмировано ребро
Вечером 20 сентября из окна четвертого этажа дома №107 по Гражданскому проспекту выбросили четырехмесячного щенка питбуля. В ветеринарную клинику его доставили очевидцы — у пса сломана лапа, а также диагностированы травмы ребер.
Как пишут активисты сообщества «АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам», спасла щенка местная жительница Екатерина с мужем — они экстренно доставили пса в ветеринарную клинику. У щенка сломана лапа и получены травмы ребер. «В первые дни малыш был очень тяжелый , врачи боролись за него. Сейчас он стабилен и сегодня операция на левой лапке. Но несмотря на свой крохотный возраст — парень настоящий боец и очень хочет жить», — сообщили активисты вчера, 23 сентября.
Сотрудники отдела дознания УМВД России по Калининскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до трех лет. По словам следователей, заявление в полицию поступило 21 сентября около часа ночи от 73-летней граждански, сообщившей о случившемся. Владелицей питбуля оказалась 39-летняя петербурженка — по ее словам, в квартиру, где она проживает с супругом. пришел 35-летний знакомый мужчина, который и выкинул собаку с балкона. В настоящий момент подозреваемый задержан.
По словам активистов «АмстаффКоманды», щенка «сбросили с высоты в пьяном угаре». «Вы можете себе представить? В окно, с 4 этажа! За что? Не там пописал, не там прошел, не так посмотрел? Неравнодушные люди вызвали полицию, отвезли щенка в клинику Филлмора. Пьянь задержана. Сотрудники 15-го отделения полиции -вы люди с большим сердцем! Вы не отмахнулись, вы не только выполняли свои служебные обязанности, но и прониклись к щенуле», — пишут они.
Напомним, 9 мая жители города Колпино спасли собаку, пострадавшую от собственного хозяина — мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил животное из окна четвертого этажа. 17 мая против мужчины возбудили уголовное дело — ему грозило до трех лет лишения свободы. 19 мая Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры наказания — 29-летнего Николая Дутчака заключили под стражу. Подобный случай произошел и в августе — из окна третьего этажа дома на проспекте Обуховской Обороны выбросили двух щенков. В жестоком обращении с животными подозревали 65-летнюю петербурженку.
22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали (и нашли!) для дедули новых хозяев.
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