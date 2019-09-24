Вечером 20 сентября из окна четвертого этажа дома №107 по Гражданскому проспекту выбросили четырехмесячного щенка питбуля. В ветеринарную клинику его доставили очевидцы — у пса сломана лапа, а также диагностированы травмы ребер.

Как пишут активисты сообщества «АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам», спасла щенка местная жительница Екатерина с мужем — они экстренно доставили пса в ветеринарную клинику. У щенка сломана лапа и получены травмы ребер. «В первые дни малыш был очень тяжелый , врачи боролись за него. Сейчас он стабилен и сегодня операция на левой лапке. Но несмотря на свой крохотный возраст — парень настоящий боец и очень хочет жить», — сообщили активисты вчера, 23 сентября.

Сотрудники отдела дознания УМВД России по Калининскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до трех лет. По словам следователей, заявление в полицию поступило 21 сентября около часа ночи от 73-летней граждански, сообщившей о случившемся. Владелицей питбуля оказалась 39-летняя петербурженка — по ее словам, в квартиру, где она проживает с супругом. пришел 35-летний знакомый мужчина, который и выкинул собаку с балкона. В настоящий момент подозреваемый задержан.

По словам активистов «АмстаффКоманды», щенка «сбросили с высоты в пьяном угаре». «Вы можете себе представить? В окно, с 4 этажа! За что? Не там пописал, не там прошел, не так посмотрел? Неравнодушные люди вызвали полицию, отвезли щенка в клинику Филлмора. Пьянь задержана. Сотрудники 15-го отделения полиции -вы люди с большим сердцем! Вы не отмахнулись, вы не только выполняли свои служебные обязанности, но и прониклись к щенуле», — пишут они.