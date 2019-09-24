В Петербурге начался отопительный сезон. Куда обращаться, если дома все еще холодно

Сегодня, 24 сентября, в Петербурге официально начался отопительный сезон . Теплоснабжающие организации перешли к регулярному отоплению всех зданий. Редакция «Собака.ru» рассказывает о том, что надо знать, если дома все еще холодно.

Курортный район — 437-07-74 (с 09:00 до 18:00), Сестрорецк — 437-37-00 (круглосуточно), Зеленогрск — 433-81-40 (с 09:00 до 18:00)

Кронштадтский район — 435-01-24 (с 09:00 до 18:00), 435-33-96 (круглосуточно), 246-20-22 (с 08:30 до 17:30)

Кироский район — 252-25-64 (с 09:00 до 18:00) и 252-65-23 (с 18:00 до 09:00)

С 23 сентября в Петербурге запустили «горячие линии» по вопросам отопления — в Жилищном комитете и во всех районных администрациях Петербурге. Сообщить о проблемах с отоплением напрямую в Жилищный комитет можно с 09:00 до 21:00 по телефону 710-44-54 .

Центральный район — 273-15-82 (с 09:00 до 18:00), 272-11-44 (с 18:00 до 09:00)

Напомним, периодическое протапливание в Петербурге началось 16 сентября. В первую очередь отопление дали в детские сады и школы, больницы и поликлиники. По состоянию на сегодня, 20 сентября, к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов. В режиме периодического протапливания подача отопления в жилые дома осуществляется по решению управляющей компании.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придут первые заморозки. Жителям Ленобласти придется говориться к похолоданию раньше горожан. Понижение температуры до минусовых показателей начнется уже 18 сентября и продержится, по предварительному прогнозу, до 21 сентября.

До конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря. 15 сентября затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, а в небе над над Финском заливом даже видели водяной смерч (явление, характерное для тропических широт!).

Пока город переходит в осенний режим, напомним о температурных рекордах, которые были зафиксированы в Петербурге ранее. 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года, а вторник, 11 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!