В Петербурге начался отопительный сезон. Куда обращаться, если дома все еще холодно
Сегодня, 24 сентября, в Петербурге официально начался отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перешли к регулярному отоплению всех зданий. Редакция «Собака.ru» рассказывает о том, что надо знать, если дома все еще холодно.
С 23 сентября в Петербурге запустили «горячие линии» по вопросам отопления — в Жилищном комитете и во всех районных администрациях Петербурге. Сообщить о проблемах с отоплением напрямую в Жилищный комитет можно с 09:00 до 21:00 по телефону 710-44-54.
Телефоны «горячей линии» ГКУ «Жилищное агентство» районов на 2019-2020 годы:
Адмиралтейский район — 409-71-21 (круглосуточно)
Василеостровский район — 323-20-38 (круглосуточно)
Выборгский район — 417-66-58 (круглосуточно)
Калининский район — 542-26-18 (круглосуточно)
Кироский район — 252-25-64 (с 09:00 до 18:00) и 252-65-23 (с 18:00 до 09:00)
Колпинский район — 461-78-51 (круглосуточно)
Красногвардейский район — 241-59-96 (круглосуточно)
Красносельский район — 241-38-03 (круглосуточно
Кронштадтский район — 435-01-24 (с 09:00 до 18:00), 435-33-96 (круглосуточно), 246-20-22 (с 08:30 до 17:30)
Курортный район — 437-07-74 (с 09:00 до 18:00), Сестрорецк — 437-37-00 (круглосуточно), Зеленогрск — 433-81-40 (с 09:00 до 18:00)
Московский район — 241-36-65 (круглосуточно)
Невский район — 412-33-37 (круглосуточно), 242-39-27 (с 09:00 до 18:00)
Петроградский район — 241-22-22 (круглосуточно)
Петродворцовый район — 409-72-75 (круглосуточно)
Приморский район — 576-46-29 (круглосуточно)
Пушкинский район — 241-39-81 (с 09:00 до 18:00), 241-39-80 (круглосуточно)
Фрунзенский район — 576-53-49 (круглосуточно)
Центральный район — 273-15-82 (с 09:00 до 18:00), 272-11-44 (с 18:00 до 09:00)
Напомним, периодическое протапливание в Петербурге началось 16 сентября. В первую очередь отопление дали в детские сады и школы, больницы и поликлиники. По состоянию на сегодня, 20 сентября, к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов. В режиме периодического протапливания подача отопления в жилые дома осуществляется по решению управляющей компании.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придут первые заморозки. Жителям Ленобласти придется говориться к похолоданию раньше горожан. Понижение температуры до минусовых показателей начнется уже 18 сентября и продержится, по предварительному прогнозу, до 21 сентября.
До конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря. 15 сентября затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, а в небе над над Финском заливом даже видели водяной смерч (явление, характерное для тропических широт!).
Пока город переходит в осенний режим, напомним о температурных рекордах, которые были зафиксированы в Петербурге ранее. 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года, а вторник, 11 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!
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