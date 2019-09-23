Александр Друзь вернулся в клуб «Что? Где? Когда?»

Магистр интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернулся в клуб знатоков. Соответствующе решение было принято телекомпанией «Игра-ТВ» после принесенных извинений Друзя за за скандал с мошенничеством и попыткой подкупа на шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова», — отметили представители телекомпании.

Напомним, 12 февраля Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. Александр Друзь прокомментировал обвинения — знаток утверждал, что все было наоборот и это его хотели подкупить. Спустя три дня Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

Позже магистр интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отказался давать комментарии по поводу недавнего скандала между ним и Ильей Бером. Друзь рассказал о своей жизни после отстранения от участия в шоу — он вышел на пенсию и начал писательскую деятельность. На просьбы журналистов рассказать о случившимся он отшутился анекдотом. Позже знаток извинился за скандал на «Что? Где? Когда?».