В Петербурге пройдет игра «Счастливый город». Путем коммуникации она поможет решить проблемы улицы Рубинштейна

5 октября в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3 состоится деловая игра «Счастливый город». Путем коммуникации и обсуждения она призвана решить проблемы улицы Рубинштейна — и добиться взаимопонимания между жителями и арендаторами «главной ресторанной».

Участники игры создадут пространство для отработки приемов эффективной коммуникации между представителями власти, предпринимательским сообществом и активными горожанами — на примере истории взаимодействия рестораторов и жителей улицы Рубинштейна. Петербуржцы попробуют погрузиться в ситуацию, найти совместные решения, которые бы учитывали интересы всех сторон, а также научатся коммуникации нового типа — основанной на доверии, открытости и общих целях.

Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо зарегистрироваться — приглашаются все неравнодушные петербуржцы, «заинтересованные в эффективном разрешении ситуации на улице Рубинштейна», руководители, лидеры проектов и другие желающие.

Игра «Счастливый город» разработана в рамках проекта «Дело со смыслом» национальной инициативы «Живые города». Сообщество было организовано в период 2014-2016 годов, главная цель которого — путем объединения бизнес, властей, федеральных институтов и горожан создать комфортные для жизни города.