В Петербурге пройдет игра «Счастливый город». Путем коммуникации она поможет решить проблемы улицы Рубинштейна
5 октября в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3 состоится деловая игра «Счастливый город». Путем коммуникации и обсуждения она призвана решить проблемы улицы Рубинштейна — и добиться взаимопонимания между жителями и арендаторами «главной ресторанной».
Участники игры создадут пространство для отработки приемов эффективной коммуникации между представителями власти, предпринимательским сообществом и активными горожанами — на примере истории взаимодействия рестораторов и жителей улицы Рубинштейна. Петербуржцы попробуют погрузиться в ситуацию, найти совместные решения, которые бы учитывали интересы всех сторон, а также научатся коммуникации нового типа — основанной на доверии, открытости и общих целях.
Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо зарегистрироваться — приглашаются все неравнодушные петербуржцы, «заинтересованные в эффективном разрешении ситуации на улице Рубинштейна», руководители, лидеры проектов и другие желающие.
Игра «Счастливый город» разработана в рамках проекта «Дело со смыслом» национальной инициативы «Живые города». Сообщество было организовано в период 2014-2016 годов, главная цель которого — путем объединения бизнес, властей, федеральных институтов и горожан создать комфортные для жизни города.
Напомним, ранее жители улицы Рубинштейна жаловались на работу дорожных служб в ночное время, выгнали уличную часть программы стендап-фестиваля на Манежную площадь и Малую Садовую, отказали организаторам фестиваля «День Д» в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель Сергей Довлатов до своей эмиграции, потребовали запретить концерты уличного пианиста Виталия Сумарокова и объявили войну рестораторам. Они, в свою очередь, не стали отчаиваться и предложили мировую — а теперь регулярно устраивают воркшопы, на которых пытаются придумать альтернативу для всех. Ранее состоялся четвертый воркшоп по вопросу преобразования улицы Рубинштейна, в котором впервые участвовали местные жители.
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