В настоящее время в мастерской на Васильевском остове идет работа над созданием памятника писателю Даниилу Гранину, окончательный проект которого был утвержден неделю назад. По словам автора проекта, скульптора Евгения Буркова, все работы будут выполнены в срок, а установят монумент на Дальневосточном проспекте уже к 30 октября.

Как вспоминает Бурков, его проект выбрала дочь Гранина Марина — за сходство памятной фигуры с самим писателем. «Она увидела его и сказала: "Это он. Он так сидел. Я входила в его кабинет, смотрела, где он работал. Так же сидел, читал книги, думал"», — рассказал «Петербургскому дневнику» скульптор. Однако перед утверждением проекта проводили и конкурс среди скульпторов, победитель которого определился лишь спустя 5 месяцев после его старта.

Памятник, который появится на Дальневосточном проспекте, 6, будет представлять собой композицию из бронзовой скульптуры и гранитного фона позади нее, на котором выведут имя писателя, а также книги. Монументальная часть практически не претерпела изменений, а вот детали предстанут перед петербуржцами в иной форме — пиджак писателя «расстегнули», а книге в его руке придали другую форму.

«Памятник установят в этом месте по желанию дочери. Там будут освещение, скамеечки, небольшая площадь. Также туда добавились пешеходные дорожки, которых изначально не было. Из-за этого люди протаптывали к автобусной остановке свои дорожки», — рассказывает Бурков.