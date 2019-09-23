Стало известно, когда на Дальневосточном проспекте в Петербурге установят памятник писателю Даниилу Гранину
В настоящее время в мастерской на Васильевском остове идет работа над созданием памятника писателю Даниилу Гранину, окончательный проект которого был утвержден неделю назад. По словам автора проекта, скульптора Евгения Буркова, все работы будут выполнены в срок, а установят монумент на Дальневосточном проспекте уже к 30 октября.
Как вспоминает Бурков, его проект выбрала дочь Гранина Марина — за сходство памятной фигуры с самим писателем. «Она увидела его и сказала: "Это он. Он так сидел. Я входила в его кабинет, смотрела, где он работал. Так же сидел, читал книги, думал"», — рассказал «Петербургскому дневнику» скульптор. Однако перед утверждением проекта проводили и конкурс среди скульпторов, победитель которого определился лишь спустя 5 месяцев после его старта.
Памятник, который появится на Дальневосточном проспекте, 6, будет представлять собой композицию из бронзовой скульптуры и гранитного фона позади нее, на котором выведут имя писателя, а также книги. Монументальная часть практически не претерпела изменений, а вот детали предстанут перед петербуржцами в иной форме — пиджак писателя «расстегнули», а книге в его руке придали другую форму.
«Памятник установят в этом месте по желанию дочери. Там будут освещение, скамеечки, небольшая площадь. Также туда добавились пешеходные дорожки, которых изначально не было. Из-за этого люди протаптывали к автобусной остановке свои дорожки», — рассказывает Бурков.
Это вторая работа Евгения Буркова, посвященная памяти Даниила Гранина — 9 февраля на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, где писатель жил с 1955 по 2017 год, установили мемориальную доску его авторства. По словам скульптора, переходить к монументальной работе было большой ответственностью. «Страх не к большой фигуре, а к фигуре Гранина. Когда чувствуешь, какой это был человек, на каком уровне памятник будет приниматься», — поделился Бурков.
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.
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