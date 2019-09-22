«Я мог бы в Ладоге спокойно плавать, но выбрал жизнь с Леной и Славой»: о тюлене Крошике написали рэп

В это воскресенье основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» сообщили, что ищут исполнителя и композитора для рэпа о главном тюлене Петербурга Крошике. Песня прозвучит в документальном фильме о ладожской нерпе. В главных ролях, конечно же, будет Крошик.

В «Фонде друзей балтийской нерпы» также отметили, что поучаствовать в проекте могут как начинающие, так и уже известные музыканты.

Напомним, что тюлень Крошик этим летом обзавелся тюнингованным бассейном. Модернизация бассейна Крошика происходит постепенно и при содействии петербуржцев. От солнца подопечного Фонда теперь защищают элегантные зонтики, а чистоту воды в месте обитания поддерживают установки для фильтрации. «Крошику вся эта возня и обновки очень нравятся», — отмечают сотрудники.

Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым Годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.

С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.

Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу. Одним словом: обожаем!

