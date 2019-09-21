«Ночлежка» откроет однодневное нетолерантное кафе, где посетителей будут дискриминировать по надуманным причинам
В эту субботу, 21 сентября, благотворительная организация«Ночлежка» будет действовать в фан-променаде на «Газпром Арене». За два часа до начала матча, с пяти до семи вечера, откроется «Нетолерантное кафе», где людей будут подвергать дискриминации по надуманным причинам.
«Нетолерантное кафе» всех желающих будет угощать лимонадом и сладостями. Однако каждые 10 минут некоторых пришедших собираются дискриминировать – по самым странным причинам. «Пришел в черных штанах не в то время? Не получишь лимонад! Пришел с рюкзаком? Не дадим печенье!» Спойлер: бесплатные лимонад и печенье вам все же дадут, но перед этим расскажут о том, по каким причинам отказывают бездомным в тот момент, когда они нуждаются в помощи.
Кроме того, на стадионе организуют большую интерактивную программу, где можно пройти тест «Ночлежки» и узнать свои шансы оказаться на улице, а также посмотреть видео о людях, которые лишились дома.
Напомним, что сотрудники «Ночлежки» начали рассказывать истории из жизни организации в Telegram-канале. Ранее в нем размещались лишь петиции и анонсы мероприятий — теперь там можно почитать о знакомстве бездомного с собственным сыном и попытках «завербовать» психиатра на волонтерство, узнать о том, какую музыку любят слушать в организации и даже получить забавный стикерпак.
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