«Ночлежка» откроет однодневное нетолерантное кафе, где посетителей будут дискриминировать по надуманным причинам

В эту субботу, 21 сентября, благотворительная организация«Ночлежка» будет действовать в фан-променаде на «Газпром Арене». За два часа до начала матча, с пяти до семи вечера, откроется «Нетолерантное кафе», где людей будут подвергать дискриминации по надуманным причинам.

«Нетолерантное кафе» всех желающих будет угощать лимонадом и сладостями. Однако каждые 10 минут некоторых пришедших собираются дискриминировать – по самым странным причинам. «Пришел в черных штанах не в то время? Не получишь лимонад! Пришел с рюкзаком? Не дадим печенье!» Спойлер: бесплатные лимонад и печенье вам все же дадут, но перед этим расскажут о том, по каким причинам отказывают бездомным в тот момент, когда они нуждаются в помощи.

«В России без прописки у тебя нет никаких прав» — как «Ночлежка» Григория Свердлина помогает бездомным