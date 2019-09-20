«Открытая библиотека» проведет новую серию диалогов с Сапрыкиным, Аграновичем и Кипнисом

В 14:30 стартует в пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 стартует первая встреча — заслуженный учитель России Сергей Рукшин и военный историк Борис Кипнис обсудят то, что ждет российскую школу завтра.

В 15:30 актер Александр Агранович и сценарист Елена Ванина проведут встречу «До 16 и старше», а 16:30 будет дан старт диалогу журналистов Алексея Мунипова и Юрия Сапрыкина «Разговоры с композиторами».

Вход на все мероприятия свободный.

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.

Напомним, 12 сентября широкий прокат вышел документальный фильм «Сорокин трип» о писателе, драматурге и художнике Владимире Сорокине. Режиссерами выступили журналисты Антон Желнов и Юрий Сапрыкин. А уже через неделю образовательный проект о важных русских книгах «Полка» совместно с клубом Anima Libera запускают серию их трех вечеров с разговорами о русской литературе и кухне. Тема первого — «Мифология пьянства», обсудят которую литературовед Андрей Зорин и журналист Юрий Сапрыкин.