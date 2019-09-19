Сити-блогер и краевед объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. В паке — 14 репринта листов из личных архивов Ксении, плиточный рисунок которых можно встретить в парадных Петербурга.

Герои новых открыток, созданных совместно с книжным магазином «Подписные издания» — 14 образцов, созданных на керамическом заводе «Дзевульский и Лянге» и немецком производстве керамики Villeroy&Boch. Всю плитку можно встретить в парадных Петербурга — как рассказала «Собака.ru» Ксения, на моменте создания открыток даже планировалось снабдить их информацией о местонахождении каждого из 14 паттернов.

«Я очень хотела сделать открытки не только потому, что сама люблю их отправлять, но еще и потому, что исторически каталожные листы имели именно такой формфактор. Карточки — сшитые вместе или нет — как раз и высылали по запросу продавцы плиток. Так и получается, что, выпустив репринт некоторых из них, мы дали им вторую жизнь. Берите, ходите по городу, сравнивайте, делайте фото и отмечайте меня на них! Это касается не только жителей Петербурга — в других городах России и, конечно, других странах эти узоры тоже встречаются», — поделилась Сидорина.

Открытки можно приобрести в магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57, а также на фестивале «Крайконъ».

Напомним, в Петербурге стартует второй фестиваль краеведения «Крайконъ» от главной городской команды по спасению архитектурных деталей — объединения «Гэнгъ». В лайн-апе — от экскурсий по подземельям Выборгского замка до мастер-классов по сохранению деталей старины. А главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская раскроет топ-10 самых недоступных мест, где проходили съемки лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».