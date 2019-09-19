Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки
Сити-блогер и краевед объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. В паке — 14 репринта листов из личных архивов Ксении, плиточный рисунок которых можно встретить в парадных Петербурга.
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Фотография предоставлена Ксенией Сидориной
Герои новых открыток, созданных совместно с книжным магазином «Подписные издания» — 14 образцов, созданных на керамическом заводе «Дзевульский и Лянге» и немецком производстве керамики Villeroy&Boch. Всю плитку можно встретить в парадных Петербурга — как рассказала «Собака.ru» Ксения, на моменте создания открыток даже планировалось снабдить их информацией о местонахождении каждого из 14 паттернов.
«Я очень хотела сделать открытки не только потому, что сама люблю их отправлять, но еще и потому, что исторически каталожные листы имели именно такой формфактор. Карточки — сшитые вместе или нет — как раз и высылали по запросу продавцы плиток. Так и получается, что, выпустив репринт некоторых из них, мы дали им вторую жизнь. Берите, ходите по городу, сравнивайте, делайте фото и отмечайте меня на них! Это касается не только жителей Петербурга — в других городах России и, конечно, других странах эти узоры тоже встречаются», — поделилась Сидорина.
Открытки можно приобрести в магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57, а также на фестивале «Крайконъ».
Напомним, в Петербурге стартует второй фестиваль краеведения «Крайконъ» от главной городской команды по спасению архитектурных деталей — объединения «Гэнгъ». В лайн-апе — от экскурсий по подземельям Выборгского замка до мастер-классов по сохранению деталей старины. А главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская раскроет топ-10 самых недоступных мест, где проходили съемки лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
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