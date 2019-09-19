В Петербурге появится крупнейший в мире коливинг — со спа-центрами, прачечными и коворкингами

В Петербурге появится крупнейший в мире коливинг — центр совместного проживания, включающий в себя коворкинг и жилые зоны, объединенные под одной крышей. Площадь проекта составит 55 тысяч квадратный метров, а номерной фонд будет насчитывать не менее 1,5 тысячи юнитов.

Три 26-этажный корпуса на улице Орджоникидзе будут отведены под коливинг уже к 2025 году. Каждый из резидентов получит отдельное личное пространство, а вот ванные комнаты и уборные будут общие. Кроме этого, постояльцы смогут пользоваться прачечными, спа-центрами, коворкингами и библиотеками, а для того, чтобы не заскучать, им организуют различные праздники и мероприятия.

Отличительной чертой коливинга станет «вовлеченность арендаторов в совместную социальную, профессиональную и личную жизнь: совместное питание, работу, проведение праздников и мероприятий, совместное использование части имущества». Минимальный срок размещения составит не менее семи дней, а ориентировочная стоимость аренды на месяц — 35,9 тысяч рублей.

Самый популярный (и первый в мире!) коливинг находится в Купертино, Калифорния. Rainbow Mansion появился в 2006 году силами пятерых энтузиастов, которые приехали работать в Исследовательский центр Эймса и пришли к выводу, что поодиночке снимать жилье не смогут. Так появился особняк «осознанного сообщества», который в разные годы стал домом для сотрудников Tesla, Apple, Google и других корпораций.

Напомним, на 8-ой линии Васильевского острова, 25 уже этой осенью открывается новое общественное пространство «Линии». На шести этажах здания общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж — под стеклянной крышей.