21 сентября в здании Главного штаба стартует юбилейный, пятый фестиваль европейских культур «Открой свою Европу в Эрмитаже» . В этом году мероприятие посвящено Европейскому дню языков, представят которые делегаты из 20 стран-участников — в форме мастер-классов, викторин и языковых уроков.

Приобщиться к культуре разных стран можно на специальных выставках, организованных в рамках фестиваля. Расскажут о том, что значит «огонечек» на польском языке, как выглядит шведский гобелен, что особенного в здании венгерского парламента. Также представят художественную инсталляцию «Водяная линия», подготовленную для фестиваля Датским культурным институтом.

Гостей фестиваля встретит Смурфетта из Бельгии, которая в формате игры расскажет о том, как спасти деревню Смурфиков от наводнения и внести собственный вклад в защиту планеты от изменения климата. Шкатулки с секретами расскажут о театральной и музыкальной истории Европы и Эрмитажа, а также научат разбираться в театральном костюме времен античности и эпохи барокко.

Проведут и уроки 18-ти европейский языков — они пройдут в лектории Главного штаба. Там же расскажут о венгерской и литовской литературе, шведской керамике и голландском кинематографе, а в кинозале покажут тематические фильмы. Еще одним «экспонатом» станет «капсула времени» — с помощью нее можно будет загадать желание, создать предсказание или передать привет в будущее.

V Международный фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже» пройдет 21 сентября в здании Главного штаба. Вход на все мероприятия бесплатный.