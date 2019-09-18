Гид: самые интересные бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга

В конце ноября образовательный проект «Открытый город» завершает сезон бесплатных экскурсий по самым роскошным дворцам и особнякам города, а значит самое время выбирать и записываться — «Собака.ru» собрала лучшие события до конца года. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до даты проведения, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.

Пешеходная экскурсия в Дом И.В. Пашкова 20 сентября 15:00, подача списков 18.09 11 октября 15:00, подача списков 08.10 6 ноября 15:00, подача списков 05.11 21 ноября 16:30, подача списков 18.11 Этот дом на Литейном проспекте 37/39 вошел в историю благодаря стихотворению Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Во времена Некрасова здесь жил министр государственных имуществ Михаил Николаевич Муравьев. Пашков в 1848 году продал дом министру внутренних дел графу А.Ф. Орлову, который сдавал второй этаж Благородному танцевальному собранию. В 1857 особняк приобрели в казну для Департамента уделов «со всеми при этом доме устройствами,… мебелью, бронзами, драпировками и иными вещами». Вестибюль, парадная лестница и бальный зал здесь выполнены в стиле неогрек, гостиные и спальня – в неоренессансе и рококо. Неплохо сохранившиеся интерьеры недавно были отреставрированы.

Пешеходная экскурсия «Дневник коменданта» 21 сентября 17:00 Комендант Петропавловской крепости считался третьим человеком в городе после императора и генерал-губернатора. Он отвечал за боевую подготовку военного гарнизона, следил за содержанием узников, наблюдал за состоянием сооружений, руководил проведением торжественных церемоний и праздников. Во время этой экскурсии сотрудники музея истории Санкт-Петербурга расскажут о том, кто и как назначался на должность коменданта, поведают о бытовой стороне жизни крепости. Участники увидят недоступное для широкого посещения старинное Комендантское кладбище.

Пешеходная экскурсия в особняк А.Ф. Кельха, улица Чайковского, д. 28 25 сентября 10:00 и 12:00, подача списков 20.09 10 октября 10:00, 12:00, подача списков 07.10 23 октября 10:00, подача списков 18.10 27 ноября 10:00, подача списков 22.10 В особняке барона А.Ф. Кельха сочетаются разные стили: готика, ренессанс, барокко. На экскурсии можно будет увидеть Готическую столовую, отделанную деревом, Ореховый кабинет, Белый зал с камином «Пробуждение весны» и услышать историю владельцев здания – наследницы золотопромышленников Базановых Варваре и ее мужей из знатного рода Кельхов.

Автобусная экскурсия в Императорские конюшни 25 сентября 14:00 2 октября 14:00 23 октября 14:00 Экскурсия посвящена истории знаменитых Императорских конюшен в Петергофе, построенных в неоготическом стиле Николаем Бенуа по личному заказу императора Николая I за семь лет: с 1848 по 1855 год. Сердцем комплекса стало здание манежа, где происходила объездка лошадей и демонстрация их главе государства. Главным его украшением служит деревянный потолок, созданный по подобию средневекового английского «Hammer-beam» – крыши с открытой деревянной стропильной системой и декорированными сложной резьбой фермами со свисающими шишечками. Кроме манежа здесь есть конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения, но по замыслу архитектора комплекс должен был быть еще масштабнее: Бенуа, например, так и не сделал бассейн для купания лошадей. В советское время в этом месте обосновался санаторий «Петродворец». Об источниках хлоридо-натриевой минеральной воды напоминают помещения теперь уже бывших водолечебниц.

Пешеходная экскурсия «Дом акционерного общества "Строитель"» 26 сентября 12:00 Монументальное строение с колоннадой, эркерами и необычными окнами – одна из главных достопримечательностей проспекта Добролюбова. Внутри, в парадной, скрываются богатые интерьеры, которые нечасто встретишь в доходном доме. Вестибюль отделан мрамором, украшен колоннами и камином с гермами по бокам, есть здесь и витражи.

Пешеходная экскурсия в Дом Ильиных (Кочневой О.А.) 27 сентября 16:00 17 октября 16:00 31 октября 16:00 Скромное здание эпохи императора Александра I, построенное в стиле классицизм, с богатыми интерьерами: широкой парадной лестницей, живописным панно, белоснежными вазами. Большую ценность представляет декоративное убранство интерьеров второго этажа, вестибюля – лепнина, живопись, в создании которых участвовали скульптор И.И. Теребенев и художник Джованни Скотти. Внутренняя отделка хорошо сохранилась.

Пешеходная экскурсия «Дом С.С. Абамелек-Лазарева», Миллионная улица, д. 22 28 сентября 10:30 12 октября 10:30 19 октября 10:30 26 октября 10:30 2 ноября 10:30 23 ноября 10:30 Дом С. С. Абамелек-Лазарева – один из старейших в Петербурге особняков, дошедших до наших дней. Он построен в 1734-1737 годы для камергера Федора Андреевича Апраксина и сменил 20 владельцев. В нем сохранились богато оформленные интерьеры Парадного вестибюля, Большой столовой и Театрального зала. Они были украшены лепниной, мраморными колоннами, расписными потолками, старинной художественной бронзой, брюссельскими гобеленами XVIII века, фламандскими шпалерами, бронзовыми торшерами по рисункам К. Росси, портретами представителей рода кисти лучших русских и европейских художников – часть этого можно увидеть и сейчас.

Пешеходная экскурсия в здание Синода 28 сентября 13:00, списки подаются 19.09 9 октября 16:00, списки подаются 24.09 9 ноября 13:00, списки подаются 29.10 Здесь расскажут об истории строительства здания Синода, покажут сохранившуюся кирпичную кладку. Здание было значительно реконструировано, но до наших дней дошла и ныне действующая домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Сейчас в здании располагается Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Экскурсанты узнают, почему ее называют «библиотекой без книг», посетят читальный и выставочный залы, монументальный атриум и мультимедийный зал, а также увидят инаугурационную книгу.

Пешеходная экскурсия «Красное знамя» 28 сентября 17:00 На это экскурсии можно будет увидеть здание Силовой станции трикотажной фабрики «Красное знамя» — единственное в России крупное произведение всемирно известного архитектора Эриха Мендельсона. По его задумке, она напоминает корабль, который как бы ведет за собой все производство. До недавнего времени дом находился в аварийном состоянии, но в 2017-2018 годах здесь прошла реставрация, были восстановлены первоначальный объем помещений, кирпичная кладка, световые фонари. В здании сохранились исторические бункеры для подачи угля к котлам, кран-балка, изготовленная в Германии и установленная здесь еще в 1927 году.

Пешеходная экскурсия во Дворец графов Бобринских, Галерная ул., д. 58–60; наб. Адмиралтейского канала, д. 33 29 сентября 14:00, 16.00, подача списков до 25.09 Этот дворец в одном из самых престижных районов Петербурга строился для Алексея Григорьевича Бобринского – внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Обширный участок занимает усадьба с величественным двухэтажным домом с парадным двором и собственным парком. Здесь собиралось все высшее общество города: салон Бобринских посещали императоры Александр I, Николай I, известные литераторы и дипломаты – Вяземский, Нессельроде, Горчаков, Жуковский, Пушкин. До наших дней сохранилась анфилада парадных помещений, отделанных в стиле классицизм.

Пешеходная экскурсия в особняк П.А. Зубова. Исаакиевская пл., д.5 1 октября 13:00 10 октября 13:00 15 октября 13:00 24 октября 13:00 12 ноября 13:00 Особняк П.А. Зубова на Исаакиевской площади был построен архитектором Г. Э. Боссе. Здесь сохранилась лестница, украшенная скульптурами, парадные залы с богатой отделкой. Владелец особняка граф Валентин Платонович Зубов основал здесь Институт истории и искусств. В этом доме выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский, в его аудиториях вели занятия Гумилев, Лозинский, Тынянов.

Ново-Михайловский дворец, Дворцовая наб., д. 18 2 октября 11:00 16 октября 11:00 30 октября 11:00 Дворец для Великого князя Михаила Николаевича, выстроенный на Дворцовой набережной А.И. Штакеншнейдером в 1861 году, должен был соответствовать пышной стилистике Растреллиевского барокко. И хотя плоскостность и жесткие линии декора излишне «перегрузили» его, дворец прекрасно выглядит с перспективы Невы. Как было принято в эпоху историзма, интерьеры оформили в различных стилях, но первоначально использовали ордерный неоренессанс с элементами «помпейского» стиля. Полихромная окраска в сочетании с позолотой и блеском искусственного мрамора придавала нарядность этому первоначальному декору. Но в моду уже вошла стилистика рококо и наложила узоры на строгие классические линии. В результате в оформлении различных интерьеров наблюдается эклектика: столовая, кабинеты и библиотека выполнены в ренессансе, гостиные – в рококо.

Пешеходная экскурсия в здание Германского посольства, Исаакиевская площадь д.11 3 октября 14:00, списки подаются 30.09 17 октября 14:00, списки подаются 14.10 28 ноября 14:00, списки подаются 25.11 Здание посольства Германии стоит особняком среди архитектурных памятников города. Появление этой постройки Питера Беренса, одного из крупнейших немецких архитекторов ХХ века, вызвало бурю дискуссий в профессиональной среде и в обществе. Здание, воспринятое современниками как варварское и чуждое петербургскому духу, появилось в преддверии Первой мировой войны, а разгром посольства в 1914 году и, особенно, разрушение скульптурной группы над ним, было расценено, как всплеск национального духа и «первая победа над Вильгельмом». Со временем отношение к петербургскому шедевру Беренса изменилось и влияние этого яркого манифеста новой трактовки классических форм ордерной архитектуры просматривается во многих постройках, созданных мастерами ленинградской архитектурной школы в 1930-х годах.

Пешеходная экскурсия в особняк Брусницыных 4 октября 14:00 Принадлежавший купеческой семье памятник архитектуры в стиле эклектика затерян в промышленной зоне Васильевского острова на углу Косой и Кожевенной линий. Парадная столовая здесь оформлена в стиле позднего ренессанса: в ней сохранился буфет, а стены украшают резные деревянные панели ручной работы. Танцевальный или Белый зал выполнен в стиле Людовика XV, стены, двери и потолки обильно украшены лепниной с растительными орнаментами и мифическими мотивами. Гостиных в особняке было несколько, но сохранилась только одна – она выполнена в стиле рококо и оформлена в теплых коричневых тонах. Здесь снимали несколько исторических фильмов – например, картину о Бродском Ренаты Литвиновой.

Пешеходная экскурсия «Дом Елисеевых с флигелями», Биржевая линия, д. 12-14 6 октября 10:00, 12:00 20 октября 10:00 На Васильевском острове, недалеко от здания Таможни, известный на всю страну купец Григорий Елисеев выкупил участок земли, где для него было построено несколько домов. В одном из них он жил сам, здесь же располагался магазин и конторские помещения. Дом сохранился: здесь можно увидеть причудливо изгибающуюся лестницу, отреставрированные кабинет Елисеева, столовую и танцевальный зал – все комнаты выполнены в разных стилях и богато декорированы. В доме были и тайники, их тоже покажут на экскурсии – а еще расскажут об истории семьи и любовной трагедии, развернувшейся в этих стенах.

Пешеходная экскурсия в Таврический дворец, Шпалерная улица, д. 47 15 октября 15.00, списки подаются 7.10 21 октября 15:00, списки подаются 11.10 29 октября 10:30, 15:00, списки подаются 21.10 Архитектор Старов зрительно увеличил пространство резиденции князя Григория Потемкина-Таврического, построил его таким образом, что большая часть помещений располагается с торцевой части. Интерьеры и пространства залов должны были подчеркнуть величие их владельца. На экскурсии можно будет узнать о судьбе Григория Потемкина-Таврического, его взаимоотношениях с покровительницей императрицей Екатериной II, как использовался дворец после смерти хозяина, а также о том, как рухнувший здесь в 1907 году потолок погубил репутацию целой мебельной фабрики.

Пешеходная экскурсия по усадьбе Жерновка, Ириновский проспект, дом 9 16 октября 11:00 13 ноября 11:00 Здание у притока реки Охты было построено в 1794-1796 годах. Автором проекта считается Джакомо Кваренги, и хотя у историков нет уверенности на этот счет, в музее Сфорцеско в Милане сохранился чертеж Кваренги, дом на котором очень похож на Жерновку. За XIX век усадьба сменила множество именитых владельцев, но к концу столетия постройки устарели, и главное здание, которое ни разу не реставрировали, опустело. В 20-30-е годы XX века усадьба окончательно пришла в упадок, в разоренных помещениях разместили сначала рабочее общежитие, а затем коровник конвойного полка НКВД. В середине 1970-х интерьеры частично восстановила бригада реставраторов Худфонда РСФСР. Из пяти парадных помещений они воссоздали два: центральный бальный зал и хозяйскую спальню.

Автобусная экскурсия «Орловым я обязана тем, что я есть…» Екатерина II» 17 октября 14:00 19 октября 14:00 26 октября 14:00 30 октября 14:00 7 июля 1770 года произошло знаменитое Чесменское сражение, поставившее победную точку для Российской империи в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В честь этого события были возведены Чесменский путевой дворец Екатерины, Чесменский храм Иоанна Предтечи, Чесменские обелиски, Чесменская галерея в Гатчинском дворце. Триумфатор сражения Григорий Орлов, соратник Екатерины II, в честь этой победы получил от императрицы Гатчинскую мызу и деревни. На экскурсии можно будет увидеть эти объекты.

Пешеходная экскурсия во дворец Великой княгини Ольги Александровны 26 октября 12:00 История особняка тесно связана с царским домом. Сперва он принадлежал князю И. Барятинскому, потомку Рюрика и покорителю Кавказа, потом его приобрел императорский двор. После свадьбы с принцем Петром Ольденбургским его хозяйкой стала Великая Княгиня Ольга Александровна. За внешнее убранство отвечал архитектор Г. Боссе -- он перестроил фасад в стиле русского барокко, добавив трехэтажные ризалиты. Во время перестройки во дворце также провели воздушное отопление и устроили Зимний сад. Для отделки дома были приглашены архитектор М.Дубинский и художник Н.Рубцов, созданные ими интерьеры сохранились по сей день.