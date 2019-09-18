На трех перекрестках Петербурга нанесли желтую «вафельную» разметку

В 2019 году на трех перекрестках Петербурга нанесли дорожную разметку 1.26 — желтую и «вафельную». Знак такого рода активнее привлекает внимание водителей и способен сократить число конфликтных ситуаций на дорогах.

Цель нанесения «вафельницы» — повышение пропускной способности улично-дорожной сети города, сокращение числа конфликтных ситуаций на «проблемных» перекрестках, а также повышение уровня культуры вождения. Первыми дорогами, примерившими на себя желтые полосы, стало пересечение Светлановского проспекта с улицей Орбели, перекресток Пискаревского проспекта с Полюстровским и Богатырского с Коломяжским — они бывают загружены более других транспортных артерий.

По правилам, проезжать разметку можно, однако останавливаться на ней, даже на секунду, ни в коем случае нельзя. Также «вафля» служит для того, чтобы не перекрывать проезд второстепенному транспорту и поперечному потоку машин. Дисциплины водителям добавят и камеры, которые уже сейчас установлены на перекрестке.

Однако такое «вафельное» новшество больше всего пугает мотоциклистов. Всему виной термопластик, из которого состоит дорожное покрытие. По своей структуре он скользкий, а объехать его не получится — избежать заезда на них можно, но исполосованный перекресток может стать для водителя двухколесной машины причиной аварии. Эксперты советуют соблюдать скоростной режим и снижать скорость перед «вафельным» перекрестком — автомобилистам до 50 км/ч, а мотоциклистам до 30-40 км/ч.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга также подводит итоги — сезон нанесения дорожной разметки в городе подходит к концу. На сегодняшний день на 1492 улицах города нанесено 748 190,5 квадратных метров дорожной разметки — из запланированных 77533. Полностью завершить работы планируется до конца сентября.