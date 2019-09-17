21 и 22 сентября в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 пройдет фестиваль «НеобыЧАЙный сад», посвященный истории чайного напитка. Тема этого года Великий чайный путь: расскажут о том, как чай стал любимым напитком, откуда он пришел, чем его заменяют и как пьют в различных странах мира.

В рамках фестиваля Ботанический сад представит живой чайный куст — камелию китайскую, а также расскажет об истории самого растения. Посетители также смогут увидеть старинные образцы китайского чая XIX века и его упаковку, чайные сервизы и выставку каллиграфии, послушать лекции и продегустировать разные виды чая. Впервые представят и гербарные образцы чайных растений.

В этом году программу вновь дополнят спектакли от фестиваля уличных театров «Улитка», организованный художественными руководителями театра «СоЛу» и «Нос» Машей Плаксиной и Марианной Ковальчук под патронажем Ботанического сада БИН РАН. Хедлайнером программу станет участник Театральной олимпиады-2019 — уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо», который покажет спектакль «Могота».

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» пройдет 21 и 22 сентября в Ботаническом саду Петра Великого. Подробности можно посмотреть здесь.