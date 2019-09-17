Эко-проект Noplasticitsfantastic запускает в Петербурге школу экологии

Создатели экологического проекта Noplasticitsfantastic запускают в Петербурге школу экологии. Ее студентов научат защищать природу, адаптировать под себя zero waste и slow living, а также расскажут о том, как на самом деле работает изменение климата и как не перегореть, будучи активистом.

Идея запустить школу экологии принадлежит основательнице Noplasticitsfantastic Олесе Бесперстовой, эко-активисткам Ларисе Чучупал и Кристине Ярмолич, а также инженеру-экологу Дарье Чекальской. Они покажут, что на самом деле происходит с планетой, научат адаптировать под себя концепты zero waste и «устойчивого развития», сформируют персональный план по уменьшению мусора, а также расскажут, как на самом деле работает изменение климата и как не перегореть, будучи активистом.

Первый поток школы стартует в последнюю неделю сентября. Три недели обучения включают в себя практические задания и углубленную теорию, лекции, проекты, чеклисты и аудио-визуальные материалы, а также возможность быть на связи со спикерами и учащимися в любое время.

«Мы создали нашу школу, чтобы помогать увидеть эту связь и сориентировать вас на пути к осознанной и экологичной жизни. Мы хотим, чтобы вы сами могли оценить «что же экологичнее» и узнать, как влияете на окружающую среду. Там, где есть целостное понимание — есть действие», — рассказывают создательницы школы.

Напомним, в июне на территории технопарка «Ленполиграфмаш» (внутри веган-бистро FIKA) открылся первый магазин петербургского проекта Noplasticitsfantastic. В нем можно купить альтернативу всему одноразовому — авоськи, экокружки, бутылки для воды, многоразовые бахилы, сетки для взвешивания продуктов, рюкзаки из рекламных баннеров, стаканы из винных бутылок, серьги из переплавленного пластика и одежду, перешитую из винтажных тканей.