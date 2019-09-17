Сегодня утром петербуржцы, спешащие на работу, заметили необычную картину — на Ленинском проспекте, возле остановки общественного транспорта под ЗСД пасся «чей-то коняшка». Лошадь щипала траву, а после решила прокатиться на троллейбусе.

Видео, на котором запечатлена пасущаяся лошадь, опубликовали петербуржцы — они отметили, что конь находился на остановке без хозяев. «На Ленинском проспекте под ЗСД щиплет травку чей-то коняшка. Поблизости хозяев не видно... Народ на остановке в шоке», — рассказали очевидцы.

Позже в комментариях опубликовали второе видео — на нем конь, не сумев попасть в троллейбус, недовольно фыркает и уносится прочь от остановки. «Одна лошадиная сила, просто припаркована в неположенном месте. Эвакуатор вызывай», «Надо быть ближе к природе, сел да поехал…», «Уже скоро... Бензин дорогой. Газон бесплатный. Пересядем на коней», — реагируют петербуржцы.

По словам местных жителей, подобная картина для них не редкость — неподалеку располагается конюшня, и лошади «частенько там пасутся, обычно только в сторону гаражей». «Уже две или три недели они там стоят. Переодически их забирают, видимо, хозяева рядом», «Около ЗСД постоянно пасутся, раньше еще верблюд с ним гулял», — рассказали в комментариях.

Напомним, ранее петербуржцы заметили водяной смерч над Финским заливом (явление, характерное для тропических широт!) и торнадо над федеральной трассой «Сортавала», петербуржец проехался на вейкборде по затопленной после дождя дороге, Аладдин «улетел» от преследования полицейского на самокате, «маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов, а лосята убежали от матери — воссоединиться им помогли тихвинские водители.