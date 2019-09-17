Сервис заказа такси «Ситимобил» начал работать в Петербурге
Сервис заказа такси «Ситимобил» теперь в Петербурге. Горожанам доступны два тарифа, стоимость которых начинается от 59 и 99 рублей соответственно.
Заказать такси можно с помощью приложения для iOS и Android или по номеру телефона +7 (812) 404 44 44. Пока петербуржцам доступны два тарифа — «Эконом» и «Комфорт», однако в ближайшей перспективе создателей расширить тарифную линейку. Пользователем также доступны дополнительные функции — перевозка питомца, детское кресло, выделенная полоса или некурящий салон.
Напомним, Россия возгласила мировой рейтинг по выгодности такси. Ранее сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать новую систему обмена данными о времени работы водителей, которая позволит сократить число происшествий на дорогах. Следить за водителями также планируют через специальную камеру мониторинга усталости.
«Яндекс.Такси» разрешит пассажирам самостоятельно выбирать музыку, которая будет играть в салоне во время поездки. Петербургский таксист создал собственный YouTube-канал о сложной жизни водителя, в котором жалуется на систему и рассказывает о способах дополнительного заработка за рулем. А художник Илья Тихомиров изобразил будущее городского транспорта в шуточных рифмованных открытках.
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