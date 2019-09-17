Фасад театра «Буфф» прикрыли листами бумаги в цвет гранитной плитки — для «более-менее эстетичного вида»

«Вряд ли сегодня будет что-то лучше, чем отреставрированный бумагой с гранитным принтом фасад здания театра «Буфф» в Петербурге», — поделились в Telegram-канале «Протестный Петербург». Как оказалось, решение было принято работниками районного культурного центра, который занимает часть помещений — таким «бумажным» способом реставрации они решили скрыть отсутствие плитки в ожидании ремонта.

«Мы прикрывали, чтобы у нас хотя бы был более-менее эстетичный вид. Когда нам позвонили и сказали, что тут развели целую бучу, якобы театр делает таким образом ремонт, мы это сняли. Так как ремонт делает театр «Буфф», так как здание принадлежит театру «Буфф», в ожидании, когда они дойдут до нас, мы прикрыли пока отверстия, потому что, когда тут до ремонта дело дойдет, никто не знает», — поделилась заместитель директора по общим вопросам КДЦ «Красногвардейский» Ирина Егоркина.

Напомним, ранее мансарды офицерского флигеля Александровского кадетского корпуса зашили металлом. Петербуржцы назвали это «собачьими будками». А с Банковского моста, представшего перед петербуржцами в отреставрированном виде в июле этого года, начали пропадать позолоченные украшения. Как полагают эксперты, для того, чтобы снять декор, поработать «голыми руками» не получится — они посажены на шуруп и зафиксированы с помощью клея.