«Лепнину руками отмывали реставраторы»: владельцы музыкальной школы в особняке Каншина рассказали о восстановлении интерьеров
10 сентября активисты петербургского отделения ВООПИиК сообщили об утрате богатых интерьеров в особняке Каншина на Кузнечном переулке, 6 — там проводят ремонт арендаторы здания, владельцы музыкальной студии для детей. Однако как рассказала основатель школы Мария Волошина, работы проходят бережно. Лепнину «руками отмывали реставраторы», а историческую дверь пришлось заменить на пластиковую — «она была опасна для использования в школе, где занимаются дети».
По словам представителей ВООПИиК, с росписями на потолке «обходятся не очень бережно». «Вместо двух старинных дверей владельцы школы решили сконструировать одну, собрав их по частям. С росписями на потолке пока тоже обходятся не очень бережно: центральный плафон одной из комнат зашпаклевали. Сбили и часть родной лепнины над входом, «чтобы не упала на голову», как говорится в инстаграм-видео. Родные деревянные окна, однако, обещают сохранить», — написали они 10 сентября.
«Здание КГИОП не охраняет, то есть это не памятник. Другой арендатор мог бы запросто все уничтожить, сбить лепнину и покрыть гипроком. Я сама искусствовед и стараюсь сохранить максимум. При этом росписи, о которых пишут, выполнены были в советское время и есть этому доказательства», — объяснила «Собака.ru» Волошина. Отсутствие охранного статуса подтвердила краевед из объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина, также добавив, что росписи могут быть советского периода.
«Сейчас нет доказательств того, что росписи 1860-х. Про это написали активисты, собирающие выброшенные двери. ВООПИиК повторил. Где мнение искусствоведов? Архивные данные? Почему раньше их никто не замечал? Я показала фото реставраторке альфрейной живописи — та предположила, что стены сработаны советскими художниками. Она сдавала такие гротески как курсовую и узнает технику. КГИОП тоже уверен, что росписи поздние», — написала Сидорина.
В свою очередь дверь подверглась демонтажу, так как «восстановлению не подлежала» — для анализа приглашались реставраторы, однако все они единогласно не давали шансов на спасение деревянной входной группы.
«Дверь восстановлению не подлежала, она с другой стороны была обшита советским полотном, прошита замками и металлическими пластинами, была опасна для использования в школе, где занимаются дети. Мы ее демонтировали и отдали на вывоз, сами ее не пилили. Забрать ее у нас никто не предложил, хотя много приглашала реставраторов. Кто приходил, все сказали, что не восстановить ее так, чтобы безопасно можно было использовать на ее месте», — рассказывает Волошина.
«В 1941 сюда попала бомба, частично отделка утрачена. Раньше тут была коммуналка. Расписной зал был разделен на 3 комнаты — перегородок 7 лет назад Мария не застала, только черные следы. Известно, что тут жили художники. Мария сохранила все печи в помещении, оставила деревянные рамы, очистила фурнитуру, собирается делать открытую проводку. Итого: арендатор в не памятнике делает ремонт за свой счет с сохранением 80% интерьера. Заменила дверь на пластик (плохо), закрасила потолок. Остальное сохранит. Есть повод писать, что ее надо убить? Сомневаюсь», — пишет о ситуации Ксения Сидорина.
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