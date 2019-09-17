10 сентября активисты петербургского отделения ВООПИиК сообщили об утрате богатых интерьеров в особняке Каншина на Кузнечном переулке, 6 — там проводят ремонт арендаторы здания, владельцы музыкальной студии для детей. Однако как рассказала основатель школы Мария Волошина, работы проходят бережно. Лепнину «руками отмывали реставраторы», а историческую дверь пришлось заменить на пластиковую — «она была опасна для использования в школе, где занимаются дети».

Отреставрированная лепнина. Здесь и далее фотографии предоставлены Марией Волошиной



По словам представителей ВООПИиК, с росписями на потолке «обходятся не очень бережно». «Вместо двух старинных дверей владельцы школы решили сконструировать одну, собрав их по частям. С росписями на потолке пока тоже обходятся не очень бережно: центральный плафон одной из комнат зашпаклевали. Сбили и часть родной лепнины над входом, «чтобы не упала на голову», как говорится в инстаграм-видео. Родные деревянные окна, однако, обещают сохранить», — написали они 10 сентября.

«Здание КГИОП не охраняет, то есть это не памятник. Другой арендатор мог бы запросто все уничтожить, сбить лепнину и покрыть гипроком. Я сама искусствовед и стараюсь сохранить максимум. При этом росписи, о которых пишут, выполнены были в советское время и есть этому доказательства», — объяснила «Собака.ru» Волошина. Отсутствие охранного статуса подтвердила краевед из объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина, также добавив, что росписи могут быть советского периода. «Сейчас нет доказательств того, что росписи 1860-х. Про это написали активисты, собирающие выброшенные двери. ВООПИиК повторил. Где мнение искусствоведов? Архивные данные? Почему раньше их никто не замечал? Я показала фото реставраторке альфрейной живописи — та предположила, что стены сработаны советскими художниками. Она сдавала такие гротески как курсовую и узнает технику. КГИОП тоже уверен, что росписи поздние», — написала Сидорина.

Советская звезда в росписи. Здесь и далее фотографии предоставлены Ксенией Сидориной





