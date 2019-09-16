Пять дождливых дней и три рекорда: каким было лето в Петербурге, и чего нам ждать от осени

Лето, как обычно, ушло, будто не бывало – если в начале сентября еще можно было закрывать на это глаза, то сейчас горожане нехотя все же переодеваются в пальто и куртки. Самое время вспомнить, какими были июнь, июль и август, подвести итоги и подготовиться к тому, что нас ждет осенью.

Июнь Самые теплые дни первого месяца лета – 6 и 7 июня, тогда воздух прогрелся аж до +31 градуса, самый холодный – 2 июня с +14, а средняя дневная температура составила +21,5. Минимальная ночная температура – +12 (тоже 2 июня), а максимальная – + 28 8-го числа. При этом за месяц было всего пять пасмурных дней и два облачных, а сильного дождя не было ни разу (шах и мат, любители шутить о дождливом Петербурге).

Июль В июле с солнцем стало немного хуже: пасмурных дней было 12, облачных – 7, то есть солнечных – тоже 12, а дожди шли два дня. Правда, после обоих ливней затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метро «Девяткино». Не расстроило это только городских экстремалов – 3 июля петербуржец прокатился по залитой водой улице на вейкборде. Максимальная температура была 26 числа – +29, а минимальная – 31-го +11, это самый холодный июльский день в Петербурге за последние 125 лет. Средняя дневная также снизилась – до +19,2, самая теплая ночь была 26-го с +26 градусами, а самая холодная – 30-го, тогда воздух прогрелся всего до +10. В этот день в соцсетях рассказали, что в городе выпал снег, но главный синоптик города Александр Колесов эту информацию опроверг, сказав: «Это исключено, этого не может быть. У нас не такая воздушная масса, чтобы пошел снег».

Август Начало августа было безрадостным – пять пасмурных дней подряд и температура, колеблющаяся около +15. Синоптики не добавляли оптимизма и обещали холод на весь месяц. Но вскоре температура все же выправилась, а в самый теплый день 29 августа был повторен рекорд максимальной температуры, установленный в 1942 году – +25,4. Самый холодный день был 4 августа – +14, а тогда же состоялась и самая холодная ночь – +12. Максимальная ночная температура – +22 19-го числа. Средняя дневная температура – +20,3 градуса, дождь шел только три дня (то есть всего за лето было дней с ливнями!), при этом пасмурных было 11, а облачный – всего один. Правда, в 8 августа город снова затопило – тогда горожане советовали «не переплывать карман по Большевиков от Дыбенко до Евдокимова» и побывать на Курляндской улице тем, «кто еще на море не был».