«Мой любимый скейтер»: десятилетний петербуржец Максим Абрамов поразил Тони Хоука своим умелым катанием на доске. Мальчик делает это без ног
13 сентября американский профессиональный скейтбордист, первый зарегистрированный скейтер мира, выполнивший трюк трюк Indy 900 и обладатель звания «Икона современной культуры» Тони Хоук опубликовал в своем Instagram видео, на котором мальчик без ног выполняет трюки на доске — с подписью «Мой любимый скейтер». Юный спортсмен — десятилетний петербуржец Максим Абрамов.
Максим Абрамов родился в Амурской области. В полугодовалом возрасте он стал жертвой пожара и получил ожоги четвертой степени — чтобы спасти жизнь мальчику, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги. Это не помешало ему выучиться ходить и встать на доску. Сейчас Максим живет в Петербурге вместе с семьей, а скейтбординг является главным увлечением его жизни — юный спортсмен активно делится в своем Instagram видео с тренировок и головокружительными фотографиями.
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