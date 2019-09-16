13 сентября американский профессиональный скейтбордист, первый зарегистрированный скейтер мира, выполнивший трюк трюк Indy 900 и обладатель звания «Икона современной культуры» Тони Хоук опубликовал в своем Instagram видео, на котором мальчик без ног выполняет трюки на доске — с подписью «Мой любимый скейтер». Юный спортсмен — десятилетний петербуржец Максим Абрамов.

Максим Абрамов родился в Амурской области. В полугодовалом возрасте он стал жертвой пожара и получил ожоги четвертой степени — чтобы спасти жизнь мальчику, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги. Это не помешало ему выучиться ходить и встать на доску. Сейчас Максим живет в Петербурге вместе с семьей, а скейтбординг является главным увлечением его жизни — юный спортсмен активно делится в своем Instagram видео с тренировок и головокружительными фотографиями.