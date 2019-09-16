Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придут первые заморозки

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал , когда в город придут первые заморозки. Жителям Ленобласти придется говориться к похолоданию раньше горожан. Понижение температуры до минусовых показателей начнется уже 18 сентября и продержится, по предварительному прогнозу, до 21 сентября.

Заморозки в окрестностях Петербурга ожидаются в ночь с 18 на 19 сентября — столбик термометра опустится до отметки в -1…-2 градуса по Цельсию. На город мороз пока не опустится — похолодает максимум до 2 градусов тепла. Ближайшей ночью, 17 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и +7 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в днем Ленинградской области ожидаются ливни.

Напомним, до конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря. 15 сентября затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, а в небе над над Финском заливом даже видели водяной смерч (явление, характерное для тропических широт!).

Пока город переходит в осенний режим, напомним о температурных рекордах, которые были зафиксированы в Петербурге ранее. 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года, а вторник, 11 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!