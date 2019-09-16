Фонд «Петербург Достоевского» показал, как будет выглядеть сквер внутри нового корпуса музея Достоевского на Кузнечном переулке
Фонд «Петербург Достоевского» показал, как будет выглядеть зеленая зона внутри нового корпуса музея Достоевского на Кузнечном переулке. Проект предусматривает не только сохранение существующего сквера, но и создание в нем обустроенного места для отдыха.
«Один из наиболее острых вопросов — о зеленых территориях рядом с музеем. Мы уже много раз говорили о том, что реализация проекта предусматривает не только сохранение зеленого внутреннего двора, но и обустройство в нем настоящего сквера — места для отдыха. Слова, однако, оставляют простор для фантазий и домыслов, поэтому публикуем визуализацию проекта благоустройства этого самого двора. Тот случай, когда лучше один раз увидеть», — подписали визуализацию проекта участники фонда.
Напомним, в октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью 1600 квадратных метров появятся многофункциональные лекционный и зрительный залы, выставочное пространство, кафе и музейный магазин, а также помещение для научной работы.
Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник.
Позже участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке. По их мнению, нынешнее здание на углу Кузнечного и улицы Достоевского не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.