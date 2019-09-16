Фонд «Петербург Достоевского» показал, как будет выглядеть зеленая зона внутри нового корпуса музея Достоевского на Кузнечном переулке. Проект предусматривает не только сохранение существующего сквера, но и создание в нем обустроенного места для отдыха.

«Один из наиболее острых вопросов — о зеленых территориях рядом с музеем. Мы уже много раз говорили о том, что реализация проекта предусматривает не только сохранение зеленого внутреннего двора, но и обустройство в нем настоящего сквера — места для отдыха. Слова, однако, оставляют простор для фантазий и домыслов, поэтому публикуем визуализацию проекта благоустройства этого самого двора. Тот случай, когда лучше один раз увидеть», — подписали визуализацию проекта участники фонда.

Напомним, в октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью 1600 квадратных метров появятся многофункциональные лекционный и зрительный залы, выставочное пространство, кафе и музейный магазин, а также помещение для научной работы.

Ранее петербуржцы провели акцию «Живой щит» в защиту сквера на Кузнечном переулке — жители района, активисты и градозащитники встали на защиту единственного зеленого участка Кузнечного переулка. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник.