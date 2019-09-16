«Бабье лето» задерживается: до конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря.

«На Петербург идет череда циклонов с Норвежского моря. Периодически в Петербурге будет выходить солнце, но в основном будет пасмурно и дождливо. Ориентировочно, уже в предстоящие выходные осадков станет меньше. А на «бабье лето», конечно, можно рассчитывать, но не раньше следующей недели», — рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

В ближайшие дни дневная температура воздуха в Петербурге в среднем составит 13 градусов, в отдельные дни столбик термометра не поднимется выше 10 градусов на Цельсию. Сегодня, 16 сентября, петербуржцы ощутят на себе влияние тыловой, холодной части циклонического вихря — в городе ожидаются сильные порывистые ветра, преимущественно облачная погода и дожди.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит 12-14 градусов выше нуля, порывы ветра будут достигать 12, местами 15 метров в секунду.