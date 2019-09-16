«Бабье лето» задерживается: до конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода
«Бабье лето» задерживается: до конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря.
«На Петербург идет череда циклонов с Норвежского моря. Периодически в Петербурге будет выходить солнце, но в основном будет пасмурно и дождливо. Ориентировочно, уже в предстоящие выходные осадков станет меньше. А на «бабье лето», конечно, можно рассчитывать, но не раньше следующей недели», — рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.
В ближайшие дни дневная температура воздуха в Петербурге в среднем составит 13 градусов, в отдельные дни столбик термометра не поднимется выше 10 градусов на Цельсию. Сегодня, 16 сентября, петербуржцы ощутят на себе влияние тыловой, холодной части циклонического вихря — в городе ожидаются сильные порывистые ветра, преимущественно облачная погода и дожди.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит 12-14 градусов выше нуля, порывы ветра будут достигать 12, местами 15 метров в секунду.
Вчера, 15 сентября, затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения — городе объявили штормовое предупреждение. Уровень воды поднялся на 157 сантиметров, а в небе над Финском заливом даже видели водяной смерч. В ночь на понедельник, 16 сентября, шлюзы вновь открыли. Пока город переходит в осенний режим, напомним о температурных рекордах, которые были зафиксированы в Петербурге ранее.
31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 125 лет назад в этот день столбик термометра показал отметку в 13,8 градусов тепла, сегодня же воздух прогрелся до 12 градусов с отметкой плюс. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года — тогда воздух прогрелся до 25,4 градусов выше нуля, как и 75 лет назад. А вторник, 11 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!
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