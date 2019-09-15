Из-за непогоды в Петербурге закроют шлюзы на дамбе
Сегодня, 15 сентября, затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрывают из-за непогоды. В городе объявили штормовое предупреждение, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службе МЧС.
Ведомство сообщило об усилении порывов ветра до 15-17 м/с, а также о повышении уровня воды до опасных значений (+150… +160 см). В два часа дня началась работа по подготовке к закрытию всех затворов КЗС, а к четырем остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Автомобили по САД КЗС передвигаются в штатном режиме.
В понедельник погода не улучшится: в ночь на 16 cентября в Петербурге на Неве выпадет до трети месячной нормы осадков – при норме сентября 69 мм, также сохранится сильный ветер – ночью скорость составит 15-18 метров в секунду, а днем – 7-12 метров в секунду.
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