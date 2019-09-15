Трамвай № 60 заработал с продленным маршрутом и в режиме «как в метро»
14 сентября трамвай № 60 заработал, несмотря на более длинный путь, в режиме «как в метро» – с интервалом около 3 минут. Новой конечной станцией трамвая стал «Ленинградской электромеханический завод». Об этом сообщает «Фонтанка».
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Фото: Горэлектротранс
Такой режим работы обеспечит скоростное сообщение между заводом «Северная верфь», метро «Автово» и ЛЭМЗ. Всего на маршруте №60 выйдут 24 современных вагона. Благодаря выпуску новых трамваев и обновлению трамвайных путей скорость выросла с 15,7 до 18 километров в час, что позволяет сохранить интервал движения, равный трем минутам. Помимо этого, удлинение 60 маршрута повлияло на движение трамвая №41.
Теперь их маршруты выглядят так:
№60: от конечной станции «Ленинградский электромеханический завод» по Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова, проспекту Стачек, Кронштадтской улице, Корабельной улице, до конечной станции «Завод «Северная верфь».
№41: от конечной станции «Завод «Северная верфь»» по Корабельной улице, Кронштадтской улице, улице Новостроек, улице Маршала Говорова, улице Трефолева, улице Калинина, Лифляндской улице, набережной Обводного канала, Старо-Петергофскому проспекту, Садовой улице до конечной станции «Площадь Тургенева».
Вместе с этим усилилась работа на маршруте №36. Число трамваев увеличили с 19 до 23, что поможет сократить время ожидания состава с 7,7 до 5,5 минут.
Напомним, что в начале сентября трамвай «Чижик» начал движение по двум новым маршрутам Красногвардейского района. Новые «Чижики» оборудованы системами климат-контроля, информационными табло, аудиоинформаторами, розетками для подзарядки гаджетов, а также сетью бесплатного Wi-Fi.
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