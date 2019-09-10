Интерьеры особняка Кашина на Кузнечном переулке закрасили. Ремонт проводит музыкальная школа, под которую отвели здание

Богатые интерьеры дореволюционного особняка Каншина на Кузнечном переулке, 4 закрашивают в ходе ремонта, который проводит в здании новые владельцы — администрация музыкальной школы. Работы затрагивают не только потолки и лепнину. Также избавились от исторических деревянных дверей — их нашли распиленными на три части активисты проекта «Двери с помоек».

В ходе ремонтных работ зашпаклевали центральный плафон одной из комнат, сбили часть лепнины над входом для того, «чтобы не упала на голову», а также вместо двух исторических деревянных дверей решили сделать одну — собрав ее по частям. Старинную входную группу обнаружили активисты проекта «Двери с помоек» — «распиленными на три части».

«Особняку Каншина не везет хронически. Несмотря на высокую сохранность внутреннего убранства, богатый лепной декор парадной дом не является памятником, а значит не защищен от вандализма», — пишут сотрудники петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, напомнив о событии 2012 года, когда деревянный тамбур входа заменили на стеклянный из стеклопакетов.

В 2001 году особняк Каншина был включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», а в 2015 году признан объектом культурного наследия регионального значения — Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, этим летом в Петербурге прошла масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, в рамках которой проводилась замена парадных дверей. Однако работам подверглись не только железные новоделы 90-х — избавляться начали и от исторических деревянных входных групп. Так, в середине августа с двух домов на Большом проспекте пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского. Борьбу за их сохраннение начали неравнодушные горожане — и к концу августа градозащитникам удалось приостановить процесс. В сентябре петербуржцы продолжили спасать исторические двери. На этот раз — входной группы железнодорожной станции «Удельная».