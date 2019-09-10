ВИЧ-положительная петербурженка проводит экскурсии по городу — с обсуждением тем, «о которых не принято говорить в обществе»
Мария Власова, ВИЧ-положительная и бездомная петербурженка — в последнее время она является подопечной благотворительной организации «Ночлежка» — проводит экскурсии по городу, в ходе которых обсуждает «темы, о которых не принято говорить в обществе». Таким способом и на своем примере она хочет показать и рассказать, что ВИЧ — не повод ставить крест на своей жизни.
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Фото со страницы Марии Власовой
Первые экскурсии под названием «Невидимые люди, неудобные темы» Мария проведет 14 и 15 сентября — покажет Московский вокзал, Площадь восстания, Невский и Суворовский проспекты, а также проведет но 5-й Советской улице. Вместе с экскурсантами она обсудит вопросы бездомности, ВИЧ, туберкулеза, а также расскажет о проституции — в дореволюционной России и в настоящее время.
Каждый желающий сможет сделать анонимный и бесплатный тест на ВИЧ. Для того, чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться по телефону +7-963-687-23-05 или по электронной почте uvlasov58@gmail.com. Стоимость свободная — «по окончании прогулки каждый сам решает, на какую сумму ему понравилось».
«Мария экскурсовод с ВИЧ-положительным статусом. И на своем примере может показать и рассказать, что это не повод ставить крест на своей жизни. Оптимизм и позитив вот девиз ее жизни», — говорит экскурсовод о себе.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
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