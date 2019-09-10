Мария Власова, ВИЧ-положительная и бездомная петербурженка — в последнее время она является подопечной благотворительной организации «Ночлежка» — проводит экскурсии по городу, в ходе которых обсуждает «темы, о которых не принято говорить в обществе». Таким способом и на своем примере она хочет показать и рассказать, что ВИЧ — не повод ставить крест на своей жизни.

Первые экскурсии под названием «Невидимые люди, неудобные темы» Мария проведет 14 и 15 сентября — покажет Московский вокзал, Площадь восстания, Невский и Суворовский проспекты, а также проведет но 5-й Советской улице. Вместе с экскурсантами она обсудит вопросы бездомности, ВИЧ, туберкулеза, а также расскажет о проституции — в дореволюционной России и в настоящее время.

Каждый желающий сможет сделать анонимный и бесплатный тест на ВИЧ. Для того, чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться по телефону +7-963-687-23-05 или по электронной почте uvlasov58@gmail.com. Стоимость свободная — «по окончании прогулки каждый сам решает, на какую сумму ему понравилось».

«Мария экскурсовод с ВИЧ-положительным статусом. И на своем примере может показать и рассказать, что это не повод ставить крест на своей жизни. Оптимизм и позитив вот девиз ее жизни», — говорит экскурсовод о себе.