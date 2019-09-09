Петербуржцы продолжают спасать исторические двери. На этот раз операция по сохранению прошла на железнодорожной станции «Удельная», где деревянную входную группу заменили на пластиковый новодел.

Здание вокзала железнодорожной станции «Удельная» было возведено в 1914 году по проекту финского архитектора Гранхольма — по его проекту возведено 8 разных станций Финляндской железной дороги и различные служебные постройки для рабочих. Двери также являются важным элементом фасада — их образ был разработан Гранхольмом специально для данного здания в стиле финского национального романтизма.

Здание станции является памятником архитектуры регионального значения и охраняется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Однако сами двери не входят в предмет охраны. Спасти историческую входную группу от пропажи помогла случайная прохожая Валерия Вертова — о находке она сообщила градозащитникам, которые, в свою очередь, смогли уговорить рабочих не выбрасывать двери, а передать их в разобранном виде «на ответственное хранение».

Для того, чтобы вернуть двери на их изначальное место, необходимо согласование и содействие представителей ОАО «Российские железные дороги», в чьем владении находится здание. Как сообщают сотрудники фонда сохранения исторического наследия «Внимание», в настоящий момент в РЖД направлен запрос «с требованием прокомментировать ситуацию и вернуть входную группу на историческое место».

Напомним, этим летом в Петербурге прошла масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, в рамках которой проводилась замена парадных дверей. Однако работам подверглись не только железные новоделы 90-х — избавляться начали и от исторических деревянных входных групп. Так, в середине августа с двух домов на Большом проспекте пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского. Борьбу за их сохраннение начали неравнодушные горожане — и к концу августа градозащитникам удалось приостановить процесс.