Петербуржцы продолжают спасать исторические двери. На этот раз — входной группы железнодорожной станции «Удельная»
Петербуржцы продолжают спасать исторические двери. На этот раз операция по сохранению прошла на железнодорожной станции «Удельная», где деревянную входную группу заменили на пластиковый новодел.
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Фото: Валерия Вертова для фонда сохранения исторического наследия "Внимание"
Здание вокзала железнодорожной станции «Удельная» было возведено в 1914 году по проекту финского архитектора Гранхольма — по его проекту возведено 8 разных станций Финляндской железной дороги и различные служебные постройки для рабочих. Двери также являются важным элементом фасада — их образ был разработан Гранхольмом специально для данного здания в стиле финского национального романтизма.
Здание станции является памятником архитектуры регионального значения и охраняется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Однако сами двери не входят в предмет охраны. Спасти историческую входную группу от пропажи помогла случайная прохожая Валерия Вертова — о находке она сообщила градозащитникам, которые, в свою очередь, смогли уговорить рабочих не выбрасывать двери, а передать их в разобранном виде «на ответственное хранение».
Для того, чтобы вернуть двери на их изначальное место, необходимо согласование и содействие представителей ОАО «Российские железные дороги», в чьем владении находится здание. Как сообщают сотрудники фонда сохранения исторического наследия «Внимание», в настоящий момент в РЖД направлен запрос «с требованием прокомментировать ситуацию и вернуть входную группу на историческое место».
Напомним, этим летом в Петербурге прошла масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, в рамках которой проводилась замена парадных дверей. Однако работам подверглись не только железные новоделы 90-х — избавляться начали и от исторических деревянных входных групп. Так, в середине августа с двух домов на Большом проспекте пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского. Борьбу за их сохраннение начали неравнодушные горожане — и к концу августа градозащитникам удалось приостановить процесс.
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