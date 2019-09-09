Художники из объединения HoodGraff восстановили стрит-арт-посвящение Сергею Бодрову — в образе Данилы Багрова из «Брата» Балабанова. Теперь герой 90-х изображен в полуанфас, а главные атрибуты, шерстяной свитер грубой вязки и наушники, более детализированы.

Стрит-арт на площади Александра Невского участники команды создали в 2015 году и несколько раз восстанавливали, однако в этот раз работа нуждалась в более глубокой реставрации — под изображением находились шесть слоев краски. Подготовительные работы заняли одну ночь, а на следующий день, 6 сентября, художники приступили к нанесению нового рисунка.

Напомним, 3 апреля «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример: «Сейчас, наверно, все разочаруются — мы хотели опубликовать фото стертого стрит-арта, чтобы показать, как вандалить правильно, подать им хороший пример. Потом постепенно показать, как было и стало». 30 апреля художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.