В десяти районах Петербурга пройдут «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора

21 сентября в Петербурге пройдет экологическая акция «Чистые игры» в 10 районах Санкт-Петербурга: игрокам предстоит очистить Васиолестровский, Выборгский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Невский и Приморский районы.

Фото: "Чистые игры"

Участие в эко-игре бесплатное, нужно лишь предварительно зарегистрироваться. После этого активисты соберутся в команды по 2-4 человека и начнут очищать территорию, за которую будут нести ответственность. Для победы и получения приза они должны набрать наибольшее количество баллов. Волонтеры принимают стекло, металл и пластиковые бутылки и зачисляют очки за собранные отходы, за которые можно приобрести инвентарь – лопаты, тачки и мешки.

Дмитрий Иоффе, создатель «Чистых игр»: «Экология – это новая религия»