В десяти районах Петербурга пройдут «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора
21 сентября в Петербурге пройдет экологическая акция «Чистые игры» в 10 районах Санкт-Петербурга: игрокам предстоит очистить Васиолестровский, Выборгский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Невский и Приморский районы.
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Фото: "Чистые игры"
Участие в эко-игре бесплатное, нужно лишь предварительно зарегистрироваться. После этого активисты соберутся в команды по 2-4 человека и начнут очищать территорию, за которую будут нести ответственность. Для победы и получения приза они должны набрать наибольшее количество баллов. Волонтеры принимают стекло, металл и пластиковые бутылки и зачисляют очки за собранные отходы, за которые можно приобрести инвентарь – лопаты, тачки и мешки.
За одну игру 100-200 человек собирают до 6 тонн мусора, из которых около 50% уйдет на переработку. Прошлый Кубок Чистоты прошел 18 мая. Более 900 участников собрали 15 тонн мусора в разных районах Петербурга. Впервые экологическое соревнование прошло в 2014 года. С тех пор собрано свыше тысячи тонн отходов, проведено 670 игр в 280 городах, в которых поучаствовали почти 50 тыс. человек.
Напомним, что ранее в рамках этой игры Канонерский остров очистили от мусора не только петербуржцы, но и иностранные студенты: из Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Китая, Италии, Македонии, Австрии и Индии. Они получили новый опыт эко-активностей и, как надеются организаторы, попробовали повторить его у себя на родине.
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