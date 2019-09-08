В конце сентября петербуржцы высадят клены на площади Восстания
На площади Восстания появятся клены. Ордер на посадку деревьев выдала Государственная административно-техническая инспекция. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.
Предложение озеленить площадь Восстания выдвинули активисты «Центрального района за комфортную среду обитания». Участники планируют высадить клены сорта Глобозум перед гостиницей «Октябрьская» в конце сентября.
«Жители нашего города зачастую высаживают деревья и кустарники своими силами, при этом не учитывая расположение охранных зон инженерных сетей и дендроплан города, что приводит к гибели высаженных растений. Согласование с профильными ведомствами является гарантом сохранности дерева и обеспечения ухода за ним в дальнейшем» – отметил руководитель ГАТИ Олег Зотов.
Подобные инициативы петербуржцев всегда поддерживаются инспекцией, по его мнению.
Ранее в Приморском парке Победы у памятника Кирову посадили новые ели вместо вырубленных. В конце этого лета, 23 августа, стало известно о вырубке деревьев на этом месте. Изменения заметили горожане и опубликовали фотографии в соцсетях, сообщив, что ели «стали дровами». Люди поделились на тех, кто сетовал на то, что «лучше бы стадион дровами стал», и на тех, кто указывал на то, что деревья давно были мертвы — «потом такая упадет на кого, и все кудахтать начнут…». В пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга пояснили, что вырубка деревьев была необходима для освобождения аллеи — на месте старых елей планируют посадить новые.
Проблема вырубки деревьев для петербуржцев стоит как никогда остро. Горожане борются за сохранность Муринского парка, в котором планируется строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena — несмотря на сопротивление граждан, там все-таки началась вырубка деревьев. Также пытаются отвоевать сквер у музея Достоевского на Кузнечном переулке. Активисты провели акцию «Живой щит» в защиту зеленой территории, художники высказывались посредством арта, после чего власти города все-таки назвали вырубку сквера недопустимой — и теперь намерены защитить его буквой закона.
В Выборгском районе Ленобласти около Высокинского озера активно вырубается лес, несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения. На этой территории планируется стройка угольного порта — и от деревьев начали избавляться еще до необходимых согласований и экологической экспертизы. Кроме деревьев страдают и виноградные лозы — коммунальные службы вырубили часть зеленой стены, которая более 20 лет обвивала дом №13 по переулку Пирогова.
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