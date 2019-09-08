В конце сентября петербуржцы высадят клены на площади Восстания

«Жители нашего города зачастую высаживают деревья и кустарники своими силами, при этом не учитывая расположение охранных зон инженерных сетей и дендроплан города, что приводит к гибели высаженных растений. Согласование с профильными ведомствами является гарантом сохранности дерева и обеспечения ухода за ним в дальнейшем» – отметил руководитель ГАТИ Олег Зотов.

Подобные инициативы петербуржцев всегда поддерживаются инспекцией, по его мнению.