Завод «Арсенал» преобразуют в арт-пространство в 2020 году. Здесь будут проходить фестивали, выставки и спектакли

Напомним о других пространствах, которые будут восстановлены в ближайшее время. До ноября 2019 года должна завершиться реставрация Казанского собора. В ходе проводимых работ планируется не только воссоздать внешнее убранство Казанского собора, но и провести работы внутри здания — восстановить мраморный пол и плинтус, отреставрировать люстры, провести облицовку здания искусственным мрамором, установить ограждение лестниц, решетки и ворота. В следующем же году Русский музей планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках. Кроме того, Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России согласовал проект реставрации здания музея Арктики и Антарктики на улице Марата, 24. Неудовлетворительное состояние постройки выявили два года назад — тогда комиссией было констатировано смещение плит мощения, нарушение их устойчивости, расслоение блоков облицовки площадок и другие дефекты.

