В Петербурге в воскресенье будет теплая и сухая погода

Завтра, 8 сентября, синоптики обещают теплую и сухую погоду. Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в городе будет преимущественно без осадков, а температура поднимется до +19...+21 градусов.

Ночью же температура воздуха будет не ниже +10...+12 градусов. В окрестностях местами станет прохладно – +7 градусов. В это время будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 1-5 метров в секунду. Днем он должен усилиться: его скорость достигнет 3-8 метров в секунду.

Напомним, что «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье призвал петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда, который пройдет завтра. В этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня. Прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадках может любой желающий — фамилии и адреса большинства из жертв Блокады Ленинграда известны и находятся в открытом доступе на сайте «Книги памяти России». В преддверии Дня памяти они также разработали мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных.



