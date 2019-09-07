Реставрацию скульптур с Ростральных колонн завершат к середине сентября

Скульптуры Ростральных колонн, символизирующие Неву, Волхову, Волгу и Днепр, находятся на завершающей стадии реставрации: специалистам осталось нанести на поверхность фигур защитный известковый состав. Работы полностью будут завершены к середине сентября. Об этом сообщает КГИОП.

Фото здесь и далее: КГИОП







Гендиректор реставрационной компании Нина Шангина отмечает, что колонны испытывают нагрузку не только от атмосферы и окружающей среды, но и от туристического и транспортного потока. «Не все посетители бережно относятся к этому памятнику. Иногда мы видим, как люди забираются на стилобат. Конечно, скульптуры не рассчитаны на такое «внимание», – утверждает она.

