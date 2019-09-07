Реставрацию скульптур с Ростральных колонн завершат к середине сентября
Скульптуры Ростральных колонн, символизирующие Неву, Волхову, Волгу и Днепр, находятся на завершающей стадии реставрации: специалистам осталось нанести на поверхность фигур защитный известковый состав. Работы полностью будут завершены к середине сентября. Об этом сообщает КГИОП.
Гендиректор реставрационной компании Нина Шангина отмечает, что колонны испытывают нагрузку не только от атмосферы и окружающей среды, но и от туристического и транспортного потока. «Не все посетители бережно относятся к этому памятнику. Иногда мы видим, как люди забираются на стилобат. Конечно, скульптуры не рассчитаны на такое «внимание», – утверждает она.
Реставраторы в процессе восстановления объектов удалили раствор тонировки, атмосферные загрязнения и биологические поражения, дефектные вставки и мастиковки. Кроме того, они укрепили пудостский известняк в зонах деструкции, произвели восполнение утрат, заделку трещин и мастиковку. Более крупные дефекты докомпоновывались натуральным известняком. В последний раз скульптуры реставрировались к 300-летию Санкт-Петербурга.
Напомним, что до ноября 2019 года должна завершиться реставрация Казанского собора. В ходе проводимых работ планируется не только воссоздать внешнее убранство Казанского собора, но и провести работы внутри здания — восстановить мраморный пол и плинтус, отреставрировать люстры, провести облицовку здания искусственным мрамором, установить ограждение лестниц, решетки и ворота. В следующем же году Русский музей планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках. Кроме того, Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России согласовал проект реставрации здания музея Арктики и Антарктики на улице Марата, 24. Неудовлетворительное состояние постройки выявили два года назад — тогда комиссией было констатировано смещение плит мощения, нарушение их устойчивости, расслоение блоков облицовки площадок и другие дефекты.
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