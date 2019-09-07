В Приморском парке Победы у памятника Кирову посадили новые ели вместо вырубленных
На Крестовском острове возле «Газпром Арены» посадили новые ели вместо вырубленных. Об этом рассказали петербуржцы в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «ВКонтакте».
«Еловая аллея представляла очень печальное зрелище! Все сделано правильно», – отмечают пользователи в комментариях.
В конце этого лета, 23 августа, стало известно о вырубке деревьев у памятника Кирову. Изменения заметили горожане и опубликовали фотографии в соцсетях, сообщив, что ели «стали дровами». Люди поделились на тех, кто сетовал на то, что «лучше бы стадион дровами стал», и на тех, кто указывал на то, что деревья давно были мертвы — «потом такая упадет на кого, и все кудахтать начнут…». В пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга пояснили, что вырубка деревьев была необходима для освобождения аллеи — на месте старых елей планируют посадить новые.
Проблема вырубки деревьев для петербуржцев стоит как никогда остро. Горожане борются за сохранность Муринского парка, в котором планируется строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena — несмотря на сопротивление граждан, там все-таки началась вырубка деревьев. Также пытаются отвоевать сквер у музея Достоевского на Кузнечном переулке. Активисты провели акцию «Живой щит» в защиту зеленой территории, художники высказывались посредством арта, после чего власти города все-таки назвали вырубку сквера недопустимой — и теперь намерены защитить его буквой закона.
В Выборгском районе Ленобласти около Высокинского озера активно вырубается лес, несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения. На этой территории планируется стройка угольного порта — и от деревьев начали избавляться еще до необходимых согласований и экологической экспертизы. Кроме деревьев страдают и виноградные лозы — коммунальные службы вырубили часть зеленой стены, которая более 20 лет обвивала дом №13 по переулку Пирогова.
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