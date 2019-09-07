В Приморском парке Победы у памятника Кирову посадили новые ели вместо вырубленных

В конце этого лета, 23 августа, стало известно о вырубке деревьев у памятника Кирову. Изменения заметили горожане и опубликовали фотографии в соцсетях, сообщив, что ели «стали дровами». Люди поделились на тех, кто сетовал на то, что «лучше бы стадион дровами стал», и на тех, кто указывал на то, что деревья давно были мертвы — «потом такая упадет на кого, и все кудахтать начнут…». В пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга пояснили, что вырубка деревьев была необходима для освобождения аллеи — на месте старых елей планируют посадить новые.

