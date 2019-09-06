В Петербурге завершилось благоустройство сада Даниила Гранина, сквера на 9-й Советской и Муринского парка

В Петербурге завершилось благоустройство сразу трех зеленых территорий — сада Даниила Гранина на Гангутской улице, сквера на 9-й Советской и Муринского парка в Калининском районе.

Сад Даниила Гранина. Здесь и далее фото: Комитет по благоустройству





Преобразования, прошедшие в саду Даниила Гранина на Гангутской улице, в первую очередь порадуют подрастающее поколение — там появилась площадка с мини-горкой, качелями, вертушками и песочницей. Садовники уложили мягкое покрытие, а вокруг разбили цветники и установили скамейки. Кроме того, высадили и молодые деревья — саженцы рябины, лиственницы и клена, а более 100 кустов сирени сделают сад цветущим в долгосрочной перспективе.

Сквер на 9-й Советской улице

Сквер напротив школы № 178, расположенный между 9-й и 10-й Советскими улицами, также отремонтировали — теперь на его территории находятся сразу две детские площадки с ватрушками, кубиками для лазания, качелями-«гнездами» и турниками. В качестве живой изгороди высадили 100 кустов сирени и спиреи, а шпалеры вдоль гаражей со временем укроет высаженный девичий виноград.

Муринский парк



