В Петербурге завершилось благоустройство сада Даниила Гранина, сквера на 9-й Советской и Муринского парка
В Петербурге завершилось благоустройство сразу трех зеленых территорий — сада Даниила Гранина на Гангутской улице, сквера на 9-й Советской и Муринского парка в Калининском районе.
Преобразования, прошедшие в саду Даниила Гранина на Гангутской улице, в первую очередь порадуют подрастающее поколение — там появилась площадка с мини-горкой, качелями, вертушками и песочницей. Садовники уложили мягкое покрытие, а вокруг разбили цветники и установили скамейки. Кроме того, высадили и молодые деревья — саженцы рябины, лиственницы и клена, а более 100 кустов сирени сделают сад цветущим в долгосрочной перспективе.
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Сквер на 9-й Советской улице
Сквер напротив школы № 178, расположенный между 9-й и 10-й Советскими улицами, также отремонтировали — теперь на его территории находятся сразу две детские площадки с ватрушками, кубиками для лазания, качелями-«гнездами» и турниками. В качестве живой изгороди высадили 100 кустов сирени и спиреи, а шпалеры вдоль гаражей со временем укроет высаженный девичий виноград.
Завершилась и первая очередь проекта обновления Муринского парка в Калининском районе — он стал одним из самых масштабных этим летом. На участке от проспекта Культуры до Гражданского проспекта (площадь 6 гектаров!) садовники отремонтировали дорожки и газоны, переоборудовали детскую площадку, а также провели работы по оздоровлению деревьев. Высадили и молодые хвойники и клены, а также почти две тысячи кустарников. По просьбам местных жителей в парке установили 60 садовых диванов.
Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов — одним из них стал сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. Через него туристы проходят к дворцово-парковому ансамблю Петергофа. В сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!). А еще Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых.
В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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