Власти Петербурга пообещали открыть три новые станции метрополитена в течение 2 недель. Показываем одну из них — готовую к запуску

Сегодня, 5 сентября, в Петербурге должно было состояться открытие трех новых станций Фрунзенского радиуса. Однако прибывший на торжественное разрезание ленты врио губернатора Петербурга Александр Беглов отменил планы петербуржцев на доступный транспорт, объявив о переносе срока запуска. «Собака.ru» показывает, как это было — в интерьерах станции «Шушары».

Позже врио губернатора Александр Беглов на своей личной странице объяснил решение о переносе срока запуска неуверенностью в «работе во внештатных ситуациях», пообещав открыть станции в сентябре. «Сегодня утром я проверял объект. Станции запущены и работают в тестовом режиме. Но по работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет. С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками», — сообщил он.