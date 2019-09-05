Власти Петербурга пообещали открыть три новые станции метрополитена в течение 2 недель. Показываем одну из них — готовую к запуску
Сегодня, 5 сентября, в Петербурге должно было состояться открытие трех новых станций Фрунзенского радиуса. Однако прибывший на торжественное разрезание ленты врио губернатора Петербурга Александр Беглов отменил планы петербуржцев на доступный транспорт, объявив о переносе срока запуска. «Собака.ru» показывает, как это было — в интерьерах станции «Шушары».
Позже врио губернатора Александр Беглов на своей личной странице объяснил решение о переносе срока запуска неуверенностью в «работе во внештатных ситуациях», пообещав открыть станции в сентябре. «Сегодня утром я проверял объект. Станции запущены и работают в тестовом режиме. Но по работе во внештатных ситуациях полной уверенности нет. С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками», — сообщил он.
Глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин дал более четкие сроки — станции откроют в течение двух недель. «При любом пуске доработки есть. Инженерные системы успели отработать внутри себя, но не успели в комплексе. Считаю, что Александр Беглов совершил непростой поступок, который говорит о силе его характера. Даже в непростую предвыборную ситуацию он больше всего заботится о жителях», — объяснил он, отметив, что до момента открытия поезда будут ходить с полным графиком.
Три новые станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» обещали открыть 5 сентября. Торжественная церемония намечена в 11:00. В пресс-службе администрации пишут о стопроцентной готовности станций: отделочные работы закончены, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение. Тогда же в кассах появятся коллекционные жетоны «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса.
Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков сдачи трех новых станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — их обещали открыть к началу учебного года, 1 сентября. В октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой».
Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей. 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории.
Фото: Алексей Душутин
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