С 1 ноября в Петербурге и еще нескольких регионах страны попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП со смартфона — по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД и не заполняя документов на бумаге.

Электронные извещения отправляются через мобильное приложение, интегрированное с Единой системой «Госуслуги». При оформлении ДТП необходимые данные для страховой службы поступят из личного кабинета водителя, зарегистрированного на портале госуслуг — автомобилисту останется только загрузить фотографии с места аварии.

Воспользоваться системой можно только в том случае, если оба водителя зарегистрированы на портале госуслуг, сделали фотографии повреждений и не имеют разногласий по поводу обстоятельств аварии — при их наличии придется оформлять бумажное извещение. Если все пункты будут выполнены в соответствии с действующими нормативными актами, страховая служба не будет иметь права отказать в выплате.

Мобильное приложение передает информацию из Единой системы «Госуслуги» — паспортные данные, адреса проживания и регистрации, номер мобильного телефона, электронную почту, данные водительского удостоверения и регистрации автомобиля, данные ОСАГО и страховой компании участника ДТП. Приложение также передает координаты места, где были сделаны фотографии, дату и время аварии, перечень поврежденных деталей.

Напомним, о том, что водители смогут оформлять ДТП через приложение, стало известно в ноябре 2018 года — тогда соответствующий проект был подготовлен Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифра), ЦБ, Российским союзом автостраховщиков (РСА), Минфином и МВД. Эксперимент продлится год, после чего станет известно дальнейшее развитие системы европротокола.