Скончался скульптор Константин Симун — автор монумента «Разорванное кольцо» и первого памятника Бродскому
Сегодня, 5 сентября, в США на 86 году жизни скончался советский и американский скульптор Константин Симун — автор монумента «Разорванное кольцо» и первого памятника поэту Иосифу Бродскому.
«Уходят один за другим. Умер Константин Симун. Талантливый и нелепый в своей концептуальной простоте, он как-то сказал мне: «Знаешь, как у Эдгара По — о себе мне сказать почти нечего». Каждая встреча с Константином вселяла в меня уверенность в обаянии, уме и таланте этого человека. И он сам, и его произведения пронизаны редкой иронией и юмором, и потому всегда будут современны», — написала директор музея современного искусства имени Дягилева при СПбГУ Татьяна Юрьева.
Константин Симун родился в Ленинграде в 1934 году. В 1957 году был исключен из Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина с формулировкой «за формализм», а в 1958 году стал членом Союза художников СССР. В 1966 году Симун получил заказ на создание блокадного мемориала — памятника «Разорванное кольцо», установленного на берегу Ладожского озера и ставшего главным произведением автора.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Константина Симуна.
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