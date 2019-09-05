Скончался скульптор Константин Симун — автор монумента «Разорванное кольцо» и первого памятника Бродскому

«Уходят один за другим. Умер Константин Симун. Талантливый и нелепый в своей концептуальной простоте, он как-то сказал мне: «Знаешь, как у Эдгара По — о себе мне сказать почти нечего». Каждая встреча с Константином вселяла в меня уверенность в обаянии, уме и таланте этого человека. И он сам, и его произведения пронизаны редкой иронией и юмором, и потому всегда будут современны», — написала директор музея современного искусства имени Дягилева при СПбГУ Татьяна Юрьева.

Константин Симун родился в Ленинграде в 1934 году. В 1957 году был исключен из Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина с формулировкой «за формализм», а в 1958 году стал членом Союза художников СССР. В 1966 году Симун получил заказ на создание блокадного мемориала — памятника «Разорванное кольцо», установленного на берегу Ладожского озера и ставшего главным произведением автора.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Константина Симуна.