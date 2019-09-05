Команда HoodGraff избавилась от стрит-арта с изображением Сергея Бодрова в целях реставрации

Художники из объединения HoodGraff вновь избавились от собственного стрит-арта. На этот раз им стал портрет Сергея Бодрова на площади Александра Невского — участники команды создали его в 2015 году и несколько раз восстанавливали, однако теперь работа нуждается в более глубокой реставрации.

Для того, чтобы нанести новое изображение Бодрова, художники очистили стену от шести слоев краски. Работы по восстановлению планируется завершить сегодня — уже ночью на поверхности стены можно было заметить набросок нового портрета. Это также подтвердили случайные прохожие. «Пришло время привести Брата в порядок! Завтра будет как новенький, только видоизмененный!» — рассказал петербуржец Михаил Парамонов.

Напомним, 3 апреля «Собака.ru» заметила участников команды HoodGraff за работой — они стирали собственный стрит-арт с Цоем со стены в одном из дворов на площади Восстания. Тогда художники планировали сохранить интригу, а заодно и подать хороший пример: «Сейчас, наверно, все разочаруются — мы хотели опубликовать фото стертого стрит-арта, чтобы показать, как вандалить правильно, подать им хороший пример. Потом постепенно показать, как было и стало». 30 апреля художники показали, как выглядит обновленный портрет фронтмена группы «Кино» — выпустив видео об этом.