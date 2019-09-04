Колпино и станцию метро «Шушары» свяжут автобусным маршрутом

Город Колпино и станцию метрополитена «Шушары» свяжут автобусным маршрутом. 5 сентября власти Петербурга вводят новый маршрут-экспресс «Метро "Шушары" — Колпино, Оборонная улица». Другой наземный транспорт также изменит свое движение и начнет осуществлять заезды к новой точке на подземной карте города.

Автобусный маршрут-экспресс №330 «Метро "Шушары" — Колпино, Оборонная улица» будет следовать с остановками «Метро «Шушары»», «Петро-Славянка», «Улица Танкистов», «Улица Братьев Радченко», «Пролетарская улица», «Бульвар Трудящихся», «Заводской проспект», «Оборонная улица».

Также с 5 сентября к станции метро «Шушары» организован заезд автобусного маршрута №197 и перенесены конечные остановки «коммерческих» маршрутов К-293А и К-296.

Три новые станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» обещают открыть 5 сентября. Торжественная церемония намечена в 11:00. В пресс-службе администрации пишут о стопроцентной готовности станций: отделочные работы закончены, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение. Тогда же в кассах появятся коллекционные жетоны «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков сдачи трех новых станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — их обещали открыть к началу учебного года, 1 сентября. В октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой».

Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей. 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории.