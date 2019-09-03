На Мучном переулке открылся Музей мостов

Сегодня, 3 сентября, в Петербурге открылся Музей мостов . Выставочное пространство стало филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта и открылось на Мучном переулке, 2. В экспозиции представлены российские и зарубежные переправы — в том числе и разводные.

Ранее экспозиция музея располагалась в Красном Селе, и в 2017-2018-х годах ее можно было посмотреть по предварительной записи. Теперь экспонаты выставлены в отдельном пространстве. Так, петербуржцы смогут увидеть порядка ста моделей постов — существующих и нереализованных, находящихся в Петербурге и других городах мира, выполненные из дерева, камня или металла.

«Научные сотрудники вместе с реставраторами и специалистами транспортной компании бережно упаковывают и готовят к переезду модели мостов XVIII-XX веков Дело это сложное и ответственное. Многие раритеты имеют весомые габариты и, к тому же, весьма хрупки как тончайший хрусталь в силу солидного возраста. К примеру, модель к проекту моста через Неву в Петербурге швейцарского инженера Альдона создана в 1762 году», — рассказали незадолго до переезда в музее.

Помимо мостов, в экспозиции музея представлены картины, акварели, фотографии и чертежи. С 3 сентября Музей мостов на Мучном переулке, 2 работает в тестовом режиме, с 26 сентября переходит на постоянный режим работы.