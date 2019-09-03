В Петербурге завершились работы по очистке фасадов Петропавловской крепости. Впервые с 1780-х годов их полностью избавили от грязи — до этого выборочную чистку проводили в начале 1950-х годов. Посмотрите, как они выглядят теперь!

В 1779-1785 годах часть Петропавловской крепости облицевали гранитом, в это же время был придан торжественный вид Невским воротам и Комендантской пристани. Под аркой ворот оформлена «Летопись катастрофических наводнений» — ней отмечены наивысшие подъемы воды.

В начале 1950-х годов гранитные фасады Петропавловской крепости подвергли частичной очистке. Однако впервые работы по полному избавлению от грязи провели только сейчас. Реставраторы пропускали мелкий песок под низким давлением, благодаря чему провести работы удалось максимально бережно.