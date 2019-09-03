Завершились работы по очистке фасадов Петропавловской крепости от грязи (впервые с 1780-х годов!)
В Петербурге завершились работы по очистке фасадов Петропавловской крепости. Впервые с 1780-х годов их полностью избавили от грязи — до этого выборочную чистку проводили в начале 1950-х годов. Посмотрите, как они выглядят теперь!
В 1779-1785 годах часть Петропавловской крепости облицевали гранитом, в это же время был придан торжественный вид Невским воротам и Комендантской пристани. Под аркой ворот оформлена «Летопись катастрофических наводнений» — ней отмечены наивысшие подъемы воды.
В начале 1950-х годов гранитные фасады Петропавловской крепости подвергли частичной очистке. Однако впервые работы по полному избавлению от грязи провели только сейчас. Реставраторы пропускали мелкий песок под низким давлением, благодаря чему провести работы удалось максимально бережно.
«В 2019 году было принято решение о проведении работ по очистке гранитной облицовки крепостной стены, которая более чем за два столетия своего существования потемнела от различного рода загрязнений. Столь масштабная чистка гранитного фасада была выполнена впервые. Площадь обрабатываемой поверхности составила 7 500 квадратных метров», — добавили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.
Петропавловская крепость была основана в мае 1703 года и является историческим ядром города по совместному плану Петра I и французского инженера Ламбера — 6 бастионов, соединенных куртинами, 2 равелина, кронверк.
Напомним, работы по очистке гранитных фасадов Петропавловской крепости начались 1 августа и продолжились до 2 сентября. Ранее во время археологических работ на территории Петропавловской крепости ученые обнаружили деревянно-земляной вал. Он находится на глубине в несколько метров под уже существующей каменной постройкой и может быть признан фактическим началом Петербурга. А в сентябре у стен Петропавловской крепости пройдет Санкт-Петербургский Международный морской фестиваль.
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