На территории «Ленполиграфмаша» открывается новое молодежное пространство «Просто»

5 сентября территории «Ленполиграфмаша» открывается новое молодежное пространство «Просто». Ежедневно в кластере будут проходить различные тренинги или мастер-классы, открыты зоны для игр в приставки, настольный футбол или чтения книг. А еще коворкинг!

Коворкинг, где можно удобно устроиться за работой, открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 — чтобы посетить его или любое другое мероприятие нужно зарегистрироваться здесь. Особенностью нового пространства станет возможность проводить в нем собственные мероприятия — абсолютно бесплатно.

«Миссия «Просто» — создать условия для возникновения непрерывного, целевого и творческого процесса, работать над развитием эмоционального интеллекта, навыков, помогающих в самореализации, стимулировать креативную составляющую личности каждого участника формируя полноценного, требовательного к себе, ответственного, честного и счастливого человека», — рассказывают создатели проекта.

Открытие пространства «Просто» состоится 5 сентября в 18:30 в амфитеатре «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 3.

Напомним, на территории кластера «Ленполиграфмаш» открылась новая площадка «Амфитеатр», рассчитанная на проведение образовательных и фэшн мероприятий, ивентов в сфере дизайна, архитектуры, IT и других. Ранее также состоялось открытие нео-бистро «ФУТУРА» от Ильи Литвяка («Мечтатели«, GRДS, О Bistro) и Дмитрия Рощина («КоКоКо»). Формат сочетает в себе кухню в стиле «нео» — поют оду сезонным продуктам — и пекарню.